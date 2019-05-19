القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم 19-5-2019 في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان ، ينتظر عشاق الكرة في مصر والوطن العربي واحدة من أهم المباريات المقرر إقامتها غدًا الأحد حيث يواجه فريق الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي في مباراة الذهاب بإطار منافسات الدور النهائي من بطولة الكونفدرالية 2019، وسوف تقام المباراة على الملعب البلدي بمدينة بركان بالمغرب في تمام الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة، ويحاول الفريقين الخروج بأفضل نتيجة ممكنة لدخول مباراة العودة وضمان التتويج بالبطولة هذا العام.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

سوف تذاع مباراة الزمالك القادمة ضد فريق بركان المغربي في الدور النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية على مجموعة قنوات بي إن سبورت الناقلة الحصرية لبطولة الكونفدرالية، وكذلك سوف تذاع المباراة على بعض القنوات المجانية كالقناة الغربية الأولى فلها الحق أن تعرف المباراة بصورة مجانية بصفتها صاحب الأرض والجمهور وقناة إدمان اربيذجان التي تبث على قمر أوروبا ستار 1 الصناعي عبر تردد 11175.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية

تذاع مباراة الذهاب بين فريق الزمالك المصري الذي يتأهل لأول مرة في تاريخه للدور النهائي ونهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية 2019 بالمغرب، غدا الاحد الموافق 19 مايو 2019 في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت غرينتش والمغرب والثانية عشر بعد منتصف الليلة بتوقيت القاهرة، بتحكيم من الحكم الدولي الزامبي جاني سيكازوي.

مباراة الزمالك ونهضة بركان

استطاع الزمالك المصري التأهل لأول مرة في تاريخه للدور النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، على حساب النجم الساحلي بهدف دون مقابل في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين في الدور نصف النهائي من نفس البطولة وانتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي بين الفريقين مما عمل على تأهل فريق الزمالك للدور النهائي، كما تأهل فريق بركان المغربي على حساب الصفاقسي التونسي بعد رده للهزيمة التي تلقاها في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل إلى أن حسم الأمور في مباراة العودة بثلاث أهداف دون رد لتتحول النتيجة 3-2 لصالح نهضة بركان وتأهل للدور النهائي لأول مرة في تاريخه.