اضبط تردد القناة المغربية الأولى الناقلة مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية

تردد القناة المغربية الأولى ، تعد القناة المغربية الرياضية الأولى واحدة من أهم القنوات المغربية التي تخصصت في الشأن الرياضي حيث تهتم القناة بإذاعة كل ما يتعلق بمباريات كرة القدم المحلية والعربية، فهي تعرض مباريات الدوري المحلي وكذلك المباريات التي يشارك فيها منتخب المغرب ، كما تقدم ستوديو تحليلي شامل للمباريات قبل البدء وبعد انتهاء المباراة، وقد انطلقت القناة لأول مرة في عام 2006 من قبل الشركة الوطنية للإذاعة والتليفزيون لتتخصص في الشأن الرياضي فقط مما جعلها واجهة المواطن المغربي الكروي الأولى لمتابعتها أهم أحداث الساحرة المستديرة بالمغرب وآخر أخبار اللاعبين وحركة الانتقالات بين مختلف الأندية.

تردد القناة المغربية الأولى

تبث القناة المغربية الأولى عبر قمر نايل سات الصناعي بأكثر من تقنية حيث تبث بتقدية ال HD فائقة الدقة وتقنية SD العادية، وتقدم القناة برامجها بصورة مجانية دون تشفير أو تقطيع ولا تحتاج اشتراكات شهرية لاستقبال القناة على شاشة التليفزيون، ولمشاهدة القناة يجب ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على هذه الترددات:

الجودة التردد الاستقطاب معامل الترميز HD 11479 عمودي 27500 SD 11207 عمودي 27500 SD 11564 أفقي 27500

مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية

يواجه غدًا الأحد الموافق 19 مايو 2019 فريق الزمالك المصري نظيره المغربي نهضة بركان وذلك في مباراة الذهاب ضمن إطار منافسات الدور النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية 2019، وقد تأهل فريق الزمالك للدور النهائي على حساب فريق النجم الساحلي بمجموع بنتيجة 1-0 في مجموع مبارتي الذهاب والعودة، بينما تأهل فريق نهضة بركان على حساب الصفاقسي التونسي بنتيجة 3-2 في مجموع مبارتي الذهاب والعودة حيث استطاع الفريق المغربي العودة بقوة بعدمها خسر في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل ليرد الصاع بثلاثة أهداف دون رد في مباراة العودة.