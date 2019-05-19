تردد قناة Cnn العربية 2019 على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أهم الأخبار العالمية

تردد قناة Cnn العربية تعد قناة Cnn العربية واحدة من أهم القنوات الإخبارية التي تعمل على نقل أخبار العالم على مدار اليوم، فهي تبث الأخبار على مدار ال 24 ساعة يوميًا حتى تتمكن من متابعة كافة الأخبار حول العالم لحظة بلحظة، فان كنت من محبين متابعة الأخبار فانت بالتأكيد ستمر عليها يوما ان لم تكن من المتابعين لتلك القناة، كما أنها لا تقتصر على متابعة الأخبار السياسية فقط، بل انها تقوم بنقل الأخبار الرياضية أيضًا وأهم أخبار كأس العالم وكذلك جميع أخبار المنتخبات والأندية العالمية، كما تعمل على متابعة الأخبار الاقتصادية في العالم كأسعار العملات في البورصة وأسعار العمل وكذلك أسعار السوق، كما تعمل على تخطية أخبار الشرق الأوسط والأخبار الدولية، كما تنقل أيضًا أخبار تطول العلوم التكنولوجيا حول العالم.

تردد قناة Cnn العربية على قمر نايل سات الصناعي

تبث قناة Cnn العربية على قمر نايل سات الصناعي، ويمكنكم الحصول عليها بسهولة لمتابعة كافة الأخبار الدولية وكذلك أخبار الشرق الأوسط، و تمتعت قناة Cnn العربية بقوتها على جذب المتابعين للأخبار من مختلف الفئات والجنسيات أيضًا وذلك لما تقدمه القناة من مصداقية عالية ونقلها الأحداث الهامة حول العالم وذلك ما يميزها عن غيرها من القنوات الإخبارية، فأصبحت قناة Cnn العربية مجال بحث لدى العديد من المشاهدين من سكان الوطن العربي والشرق الأوسط مما جعلها تشغل محركات البحث على موقع جوجل مؤخرًا.

بدء انطلاق قناة Cnn العربية

بدأت قناة Cnn “سي ان ان” العربية بثها بدءًا من عام 2002 كموقع اخباري يقدم كافة الأخبار العربية منها والدولية، وهو موقع تابع لوكالة سى ان ان الأمريكية.

تردد قناة Cnn العربية على قمر نايل سات الصناعي