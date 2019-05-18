“الآن” اضبط جهاز الاستقبال على أحدث تردد قناة sbc السعودية على القمر الصناعي نايل سات...

الآن تردد قناة sbc السعودية 2019 على نايل سات وعرب سات، القناة الوليدة التي انطلقت عملاقة في سماء الإعلام العربي المتميز، فهي تسابق الزمن لتقديم كل جديد في عالم الإعلام الهادف المتنوع الخصب بأجود وأروع تشكيلة متنوعة من البرامج الدينية والسياسية والاجتماعية كما تميزت بتقديم برامج للمرأة منها برامج طبخ مميزة، وكذلك برامج للأطفال، كما قدمت مجموعة متميزة من المسلسلات والأفلام الحصرية عبر شاشتها المتميزة التي تقدم كل ما هو جديد لجمهورها.

قناة sbc السعودية الجديدة 2019

وكانت أول بداية بث لقناة اس بى سي السعودية كانت مع انطلاق شهر رمضان المعظم 2018، وبالتحديد يوم الثلاثاء الموافق 15 مايو 2018، الموافق 29 شعبان 1439، لتبث عبر الفضائيات محتوى إعلامي يعمل على المحافظة على القيم ويحترم التقاليد والعادات العربية الأصيلة، كما أنها عملت علة التنويع من ناحية البرامج التي تقدمها والتي تهتم بحميع فئات المجتمع السعودي بالأخص والمجتمع العربي عامة، فهي تحاول تقديم جميع أخبار وأحوال الدول العربية وفق عاداتهم وأصولهم التي تربوا عليها.

فقناة sbc السعودية قناة حكومية تابعة لهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودي، ولهذا السبب الهتمت الحكومة بالمملكة العربية السعودية على أن تقوم بعرض رؤية وأهداف المملكة الجديدة من أجل تطوير وبناء سعودية جديدة بفكر أبنائها، وقد أطلقت الحكومة السعودية، حملة إعلانية ضخمة جدا لقناة sbc السعودية، باسم “غصب تحبها”، لتنطلق قناة sbc السعودية عبر طاقم وفريق عمل شبابي لمواكبة العصر، يعمل من أجل جعل القناة الجديدة، تحت الأضواء بشكل دائم وذلك حتى تصبح من أهم القنوات المنوعات السعودية العربية التي توجد وتنتشر في العديد من البلدان العربية ومحيط الشرق الأوسط.

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تردد قناة sbc السعودية عبر الفضائيات 2019



يمكنكم متابعة أهم البرامج التي تقدمها القناة من خلال القمر الصناعي نايل سات والعرب سات من خلال الترددات التالية لمتابعة حية مباشرة بدون تقطيع أو تشويش ومتابعة أهم الأخبار من خلال تردد:

تردد القناة القطبية معامل التصحيح معدل الترميز القمر الصناعي 12284 رأسي 3/4 27500 نايل سات 12149 أفقي 3/4 27500 عرب سات

أحدث برامج قناة sbc السعودية

كانت الانطلاقة الأولى للقناة خلال شهر رمضان المبارك الماضي، لذا حرصت على تقديم مجموعة متنوعة من البرامج المتنوعة ما بين الديني والثقافي والشبابي وبرامج تخص المرأة والطفل.

هذا إلى جانب عدد كبير من المسلسلات الخليجية الشيقة التي يحرص المشاهدين على متابعتها أول بأول والمحببة لدى كافة الجماهير الخليجية والتي يقوم ببطولتها كبار نجوم الخليج العربي.

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