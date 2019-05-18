“الان” استقبل تردد قناة زي ألوان الجديد Zee Alwan TV Channel 2019 عبر الأقمار الصناعية/...

الان ننشر تردد قناة زي ألوان الجديد 2019 Zee Alwan TV Channel عبر الأقمار الصناعية المختلفة، تلك القناة الهندية المتميزة التي اشتهرت في المنطقة العربية بتقديم محتوى محترم هادف، حيث يبحث عنها الآلاف من محبي وعشاق مشاهدة الأعمال الهندية المتميزة، القناة الهندية زي ألوان التي تحرص على تقديم مجموعة متنوعة من المسلسلات الهندية متنوعة التصنيف المتميزة، لذا استطاعت قناة زي ألوان أن تخطف أنظار المشاهدين في الوطن العربي، فالكثيرون من مختلف البلدان العربية يبحثون عن ترددها ليتابعوها.

مسلسلات رمضان 2019 المنتظر عرضها على قناة زي ألوان Zee Alwan TV Channel 2019

قناة زي ألوان 2019

تسعي قناة زي ألوان لأن تكون الإطلالة الوحيدة لمشاهدة أقوي المسلسلات الهندية، حيث تتميز المسلسلات الهندية بجودة القصة الروائية بجانب أنها تتميز بطول عدد حلقات مسلسلاتها ما يتعدى 100 حلقة في بعض المسلسلات، مما تجعل المشاهد يرتبط بها لمتابعتها، لما تتميز به الدراما الهندية من احترافية عالية لتلبي من خلالها ميول وأذواق قطاع ضخم من مشاهدي الدراما الهندية.

جديد إعلان مسلسل قلبي بريء على Zee Alwan

إبتداء من الأثنين على قناة زي ألوان في الأوقات التالية:

الـساعة 11م بتوقيت السعودية.

الساعة 10م بتوقيت مصر.

جديد المسلسل التركي سلطانة على زي ألوان

شاهدوا مسلسل سلطانة ابتداء من الأحد الـساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية.

الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر.

Advertisements

نبذة عن قناة زي ألوان

انطلقت قناة زي ألوان عام 2012، عبر الفضائيات، تلك القناة التابعة لشبكة زي الترفيهية المملوكة لرجل الأعمال الهندي سوبهاش تشاندرا، ومقرها الرسمي في دبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة هذا بجانب مقر فرعي في السعودية، وقد جاءت قناة زي ألوان لتستكمل ما حققته قناة زي أفلام المتخصصة في عرض الأفلام السينمائية، وقناة زي ألوان تقدم مسلسلات وبرامج ومنوعات هندية وعربية.

برامج قناة زي ألوان 2019

قناة زي ألوان قناة هندية فضائية تقدم باقة متنوعة من البرامج المتميزة في مختلف المجالات:

برنامج dance india dance.

برنامج بوليوود 100%.

برنامج أسرار الجمال.

برنامج أصول الحركة.

كما تقدم قناة زي ألوان أروع المسلسلات الهندية المدبلجة إلى العربية، بجميع تصنيفاتها، كما تنقل العديد من الحفلات والأغاني الهندية والنشرات الفنية.

تردد قناة زي ألوان 2019

قناة زي ألوان تحمل شعار مميز هو “لون حياتك”، على التردد الآتي: