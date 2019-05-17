التقاط تردد قناة الحياة 2 2019 Al-hayat مباشر على نايل سات فى رمضان

اعرف تردد قناة الحياة 2 ، من القنوات التابعة لشبكة قنوات الحياة، حيث لها طابع مميز، فهي تعرض برامج ذو محتوى هادف، مناسب لكافة أطياف المشاهدين، حيث تعمل على جذب العديد من المشاهدين، من خلال عرض برامج جديدة ترفيهية، ثقافية، اجتماعية، بالإضافة إلى البرامج الإخبارية، ولم تقتصر قناة Al-hayat 2 على عرض البرامج فقط، بل تهتم بعرض المسلسلات والأفلام.

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احدث تردد للقنوات الآتية:

أحدث تردد قناة الحياة Al-hayat 2 2019 عبر القمر الصناعي نايل سات

تسعى إدارة قنوات شبكة الحياة على تقديم كل جديد في عالم التقنية الحديثة، لهذا تم تطوير بث القناة من تقنية SD إلى تقنية HD، حتى يستمتع المشاهد برؤية واضحة من خلال الجودة العالية بها.

التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل التصحيح التشفير 12015 27500 رأسي (V) – 6/5 مجاني

أهم برامج قناة الحياة 2 Al-hayat 2 2019

الجدير بالذكر بأن قناة الحياة 1 ( الحمراء) تعرض برنامجاً سياسياً مساء كل خميس للإعلامي توفيق عكاشة بعنوان ” مصر اليوم” حيث يعرض البرنامج أحدث الأخبار السياسية والاجتماعية في مصر والوطن العربي، كما يتم إعادة البرنامج على قناة الحياة 2 الساعة الثانية عشر من منتصف الليل.

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كما يعرض على قناة الحياة 2 البرامج الدينية، التي يفضلها العديد من المشاهدين، مثل برنامج ” فقه المرآة” التي تقدمه الأستاذة ” سعاد صالح” حيث تجيب على الأسئلة الدينية من المتصلين، والتي أكثرهم من النساء، من خلال الفقه والشريعة الإسلامية.

ولا ننسى البرنامج الديني الآخر ” فتاوي” الذي يقدمه الشيخ إبراهيم رضا، حيث يتحدث عن الأمور الدينية في حياة المجتمع، وطرق التعامل الصحيحة بين الفرد و عائلته أو أصدقائه، من خلال الفتاوي الدينية السليمة.

كما تحرص قناة الحياة2 ( البنفسجي) على عرض البرامج الرياضية المميزة، مثل برنامج الملاعب اليوم، الذي يقدمه ” سيف زاهر”، و”حازم إمام”

كما يعرض على قناة Al-hayat 2 برنامج “مهمة خاصة” الذي يقدمه الإعلامي أحمد رجب، حيث يعرض بالبرنامج مهام رجال الشرطة في القبض على تجار المخدرات، و ضبط المخالفات الأخرى من التجار والمصانع الأخرى.