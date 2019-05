أحدث تردد لقناة ام بي سي مصر mbc مصر على النايل سات والعرب سات في مصر وجميع الدول العربية

قناة MBC مصر، من أهم قنوات المنوعات على قمر النايل سات حالياً، وصاحبة نسبة المشاهدة الأعلى بين سائر القنوات المشابهة، وقد بدأ نجاحها منذ انطلاقتها الأولى واستطاعت في فترة وجيزة أن تحتل مكانة عالية بين سائر القنوات الأخرى التي سبقتها في البث، ويرجع ذلك إلى السياسة التي تنتهجها مجموعة قنوات الـ MBC في تقديم كل ما هو مميزة وجديد للمشاهد العربي، مع باقة من أفضل الإعلاميين ومقدمي البرامج وغير ذلك من الأفكار اللامتناهية للبرامج الحصرية والمسلسلات التي تبث على شاشة قناة الأم بي سي مصر، فعل الرغم من تخصيص محتواها ليكون موجه لمصر فقط، إلا أنها تحتل نسبة مشاهدة عالية أيضاً في مختلف البلدان العربية خاصةً خلال شهر رمضان.

تحمل قناة MBC مصر، شعار “بداية جديدة لحلم كبير”، وذلك بعد نقل ترددها السابق لتردد جديد أقوى ليصل إلى جميع أنحاء العالم العربي بصورة مباشرة وفعالة دون مشكلة التعرض لفقد البث، فتتنوع برامج المنوعات التي تقدم حصرياً على شاشة MBC مصر، بين برامج اكتشاف المواهب المميزة Arabs Got Talent, The Voice و The Voice KIDS، وبرامج الطبخ مع الشيف حسن، والبرنامج الإخباري الشهير “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر، وبرامج الفتاوى الدينية المتخصصة.

خريطة برامج ومسلسلات mbc مصر في رمضان

تردد قناة MBC مصر الجديد 2018