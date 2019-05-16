تردد قنوات سي بي سي CBC المصرية على نايل سات وموعد مشاهدة علامة استفهام على تردد قناة سي بي سي دراما...

تردد قنوات سي بي سي من أهم ترددات القنوات الفضائية في مصر والوطن العربي أجمع، فمنذ أن ظهرت قنوات سي بي سي المصرية وقد تمكنت من لفت الأنظار إليها بصورة كبيرة جدا بسبب تقديمها للعديد من البرامج والمسلسلات المميزة والفريدة، انطلقت قنوات سي بي سي CBC في عام 2011 بأربعة قنوات وهم قناة سي بي سي العامة وقناة سي بي سي سفرة وقناة سي بي سي دراما وأخيرا قناة سي بي سي اكسترا الإخبارية، ومما لا شك فيه أن اهتمام مجموعة قنوات cbc بتقديم مجموعة من القنوات ذات الاهتمامات المختلفة ذاد بصورة كبيرة من رغبة المتابعين العرب في التعرف على تردد قنوات سي بي سي لمتابعة كل ما يعرض عليها من برامج ومسلسلات وتغطيات مميزة لمختلف القضايا على الساحة الإعلامية.

تردد قنوات سي بي سي

سنقدم لكم متابعينا في هذا الموضوع على موقع عرب نيوز بيان تردد قنوات سي بي سي على جميع الأقمار الصناعية وبمختلف الصيغ المتاحة، حيث سنقدم لكم تردد قناة سي بي سي العامة مع لمحة عن أهم ما تعرضه من برامج، كما سنقدم لكم أيضا تردد قناة سي بي سي دراما للمسلسلات والإعمال الدرامية المختلفة، وسنطرق بالحديث أيضا لعرض تردد قناة سي بي سي سفرة الفضائية وهي قناة مختصة بتقديم كل ما يخص الطبخ والمطبخ، وأخيرا بيان تردد قناة سي بي سي اكسترا الإخبارية.

تردد قناة سي بي سي

تردد قناة سي بي سي القمر التردد القطبية الترميز نايل سات 11488 H 27500

قناة سي بي سي

قناة سي بي سي العامة هي القناة الأم لمجموعة قنوات سي بي سي المصرية، تصنف قناة cbc بأنها من قنوات المنوعات حيث لا تختص القناة بفئة محددة من البرامج أو المواد الإعلامية، إذ تختلف البرامج المقدمة عليها بين البرامج السياسية والبرامج الدينية وبرامج المنوعات كما تعرض القناة أيضا عدد من المسلسلات المختلفة، ومن أهم البرامج التى تعرض حاليا عبر تردد قناة سي بي سي العامة برنامج معكم منى الشاذلي وبرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا وبرنامج هنا العاصمة وهوا من أهم برامج التوك شو في مصر والوطن العربي حيث يعرض البرنامج أخر المستجدات والأخبار على الساحة المصرية يوميا.

تردد قناة سي بي سي دراما

تردد قناة سي بي سي دراما القمر نايل سات التردد 11488 القطبية H معامل التصويب 3/4 معدل الترميز 27500

قناة سي بي سي دراما

في سياق الحديث عن تردد قنوات سي بي سي لا يمكن أن نغفل التطرق لعرض تردد قناة سي بي سي دراما التي تعد أحد أبرز وأقوى القنوات الدرامية في مصر حاليا، تهتم قناة سي بي سي دراما بتقديم المسلسلات المصرية والإعمال الدرامية المختلفة، فمن المعروف ما تمتلكه المسلسلات من شعبية كبيرة لدى الكثير من المشاهدين لشاشات التليفزيون في مصر والوطن العربي ومن أهم المسلسلات التي تقدم حاليا عبر تردد قناة سي بي سي دراما الفضائية مسلسل الحساب يجمع للفنانة يسرا، كما تعرض القناة أيضا مسلسل الطوفان ومسلسل حجر جهنم ومسلسل نصيبي وقسمتك وغيرها من المسلسلات، هذا الكم الهائل من الأعمال الدرامية المتميزة كان له تأثير كبير جدا على نشر تردد قناة سي بي سي دراما وجعله من أهم الترددات في مصر والوطن العربي، وفيما يلي بيان بمواعيد قناة سي بي سي دراما اليوم

مسلسل بركة لعمرو سعد الساعة 8 مساءا الإعادة يوميا. 3:45 مساء.

مسلسل لمس أكتاف لياسر جلال الساعة 11 مساءا يوميا الإعادة 12:45 مساءا

مسلسل حكايتي لياسمين صبري الساعة 9:30 مساءا الإعادة 9:30 صباحا.

مسلسل بدل الحدوتة ثلاثة لدنيا سمير غانم الساعة 6:30 مساءا الإعادة 2 صباحا.

مسلسل علامة إستفهام 12:30 صباحا الإعادة 11:15 صباحا.

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تردد قناة سي بي سي سفرة

القمر التردد معدل الترميز القطبية معامل التصحبح نايل سات 11488 27500 H 5/6 عرب سات 11390 27500 H 3/4

قناة سي بي سي سفرة

انتشرت في الفترة الأخير القنوات العربية التي تهتم بتقديم فنون الطبخ وتتناول عرض أحدث وصفات المأكولات من مختلف المطابخ العالمية، ومن أهم القنوات العربية المهتمة بهذا المجال هوا قناة سي بي سي سفرة، فمنذ أن انطلق تردد قنوات سي بي سي وقد أفردت المجموعة قناة سي بي سي سفرة لتقدم للمشاهد المصري كل ما يخص المطبخ العربي وتعرض عليه أحدث طرق عمل المأكولات الحلويات، ومن أهم البرامج التي تعرض حاليا عبر تردد قناة سي بي سي سفرة برنامج الأكيل مع مراد مكرم وبرنامج أميره في المطبخ، وبرنامج زعفران وفانيلا، وبرنامج الشيف وغيرها من البرامج المميزة والقوية، وفيما يلي عرض لجميه برامج القناة اليوم

· زي السكر · 12:30 صباحًا برنامج · 01:30 صباحًا [60 دقيقة] · طبخة ونص · 02:30 صباحًا · حكاوي المشاوي · 03:00 صباحًا · الشيف · 03:30 صباحًا · على قد الايد · 04:30 صباحًا · سندوتش وحاجة ساقعة · 05:45 صباحًا · هي وبس · 06:00 صباحًا · زعفران وفانيلا · 08:00 صباحًا · بالصحة والراحة · 09:00 صباحًا10:00 صباحًا · طبخة ونص · 11:00 صباحًا · على قد الايد · 12:15 مساءً · سندوتش وحاجة ساقعة · 12:30 مساءً · الشيف · 01:30 مساءً زعفران وفانيلا · 02:00 مساءً · بالصحة والراحة · 03:00 مساءً · أميرة في المطبخ · 04:00 مساءً05:00 مساءً · سندوتش وحاجة ساقعة · 05:30 مساءً · حكاوي المشاوي · 06:00 مساءً · هي وبس · 08:00 مساءً · زعفران وفانيلا · 09:00 مساءً · على قد الايد · 10:15 مساءً · سندوتش وحاجة ساقعة · 10:30 مساءً · أميرة في المطبخ · 11:30 مساءً · الشيف · 12:30 صباحًا · زي السكر · 01:30 صباحًا [60 دقيقة]

تردد قناة سي بي سي اكسترا

تردد قناة سي بي سي اكسترا القمر التردد القطبية الترميز نايل سات 11488 H 27500

قناة سي بي سي اكسترا

تردد قنوات سي بي سي لم يقتصر على تقديم الإعمال الدرامية والبرامج الترفيهية فقط بل أفردت مجموعة قنوات cbc قناة مخصصة للبرامج الإخبارية وأطلقت عليها قناة سي بي سي اكسترا، تقدم قناة سي بي سي اكسترا بث مباشر على الهواء مباشرة على مدار اليوم حيث تغطي القناة أهم وأخر الأحداث السياسية والاقتصادية والفنية في مصر وفي الوطن العربي، وقد نجح تردد قناة سي بي سي اكسترا في اكتساب ثقة الكثير من المشاهدين العربي بسبب حرص القناة الدائم على تقديم كل الأخبار بمنتهى الدقة والحيادية.

بهذا متابعينا الكرام نكون قد انتهينا من عرض تردد قنوات سي بي سي على نايل سات ونعدكم بمتابعة مستمرة لأحدث ترددات قنوات cbc ولأهم ما ستعرضه من برامج ومسلسلات باستمرار.