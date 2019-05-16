ترددات جميع قنوات المسلسلات التركية جميع الأقمار الصناعية قناة ATV “زهرة الثالوث 9 قصة عشق

- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
ترددات قنوات الدراما التركية من خلال مسلسلات أهمها مسلسل زهرة الثالوث 9 قصة عشق وجدت صدى كبير وشغف بالغ لمتابعتها لدى المشاهد العربي، لذلك ومن خلال هذه التقرير سنعرض لكم جميع القنوات التي تقوم بعرض المسلسلات التركية الشهيرة على القمر المصري نايل سات، كما سنضيف لاحقا لهذا التقرير جميع القنوات التي تقوم بعرض المسلسلات والدراما التركية عبر القمر الصناعي عرب سات وغيره من الأقمار الصناعية.
كما سنقدم لكم القنوات التي تقوم بعرض المسلسلات التركية بدون فواصل إعلانية مزعجة، حيث يبحث الكثيرين على هذه النوعية من القنوات التي تقدم محتوى درامي تركي متميز، ومن خلال هذه التقرير نعرض لكم جداول تفصيلية للعديد من ترددات القنوات التي تبث الدراما التركية، وذلك حتى نجنبكم عناء البحث على مواقع إلكترونيه دائما ما تنشر أخبارها دون تدقيق، مما يضعكم في حيرة من عدم دقة المعلومات.
تردد قناة ATV التركية 2019
|القمر
|المدار
|التردد
|معامل الترميز
|FEC
|التقنية
|التشفير
|تركسات
|42.0°E
|11628 (H)
|27500
|5/6
|SD
|مجاني
|أسترا
|19.2°E
|12692 (H)
|27500
|5/6
|SD
|مجاني
|أسترا
|19.2°E
|11243 (H)
|27500
|5/6
|SD
|مجاني
ترددات قنوات المسلسلات التركية على نايل سات وترك سات
|اسم القناة
|القمر الصناعي
|تردد القناة
|معامل الترميز
|استقطاب القناة
|قناة TRT
|TURKSAT
|11042
|8400
|عمودي
|قناة TRT
|EUTELSAT
|10928
|3000
|عمودي
|قناة فور شباب
|نايل سات
|11316
|27500
|أفقي
|قناة دعوة
|نايل سات
|10727
|27500
|عمودي
|قناة الوطن
|نايل سات
|11012
|27500
|أفقي
|قناة الشرق
|نايل سات
|11137
|27500
|عمودي
|قناة اليرموك
|نايل سات
|11678
|27500
|عمودي
|قناة قطر
|نايل سات
|10971
|27500
|عمودي
الموقع الرسمي لقناة دعوة الفضائية بث مباشر
http://daawahtv.tvplayer.online/full_player.php#
رابط قناة دعوة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك
ترددات جميع قنوات المسلسلات التركية المدبلجة والمترجمة علي النايل سات
محتويات هذا التقرير تشمل العديد من القنوات التي تعرض المسلسلات التركية، وسنبدأ بالقنوات التالية، على أن نعدكم باستكمال التقرير على جميع الأقمار الصناعية.
- تردد قناة بانوراما اسطنبول 2018 مسلسلات تركية
- تردد قناة تايم تركي 2018 للمسلسلات التركية
- تردد قناة لنا الفضائية 2018 للمسلسلات التركية
- تردد قناة CRT دراما 2018 مسلسلات تركية جديدة
- تردد قناة حريم السلطان 2018 قنوات عرض مسلسلات تركية
- تردد قناة بلاي حكايات 2018 التي تعرض مسلسلات تركية
- تردد قناة أبو ظبي دراما 2018 مسلسلات تركية
- تردد قناة MBC دراما 2018 للمسلسلات التركية
- تردد قناة الحياة مسلسلات 2018 للمسلسلات التركية
- قنوات جديدة تعرض مسلسلات تركية جديدة بدون اعلانات علي النايل سات
- تردد قناة bein drama بي ان دراما للمسلسلات التركية 2018 علي النايل سات
تتميز القنوات التي يشملها هذا التقرير بعرض المسلسلات التركية بعدة مميزات تجعل الإقبال علي مشاهدتها في تزايد وأهم هذه المميزات التي تحظى بها القنوات موضوع التقرير ما يلي:
- تقوم هذه القنوات ببث محتواها مجاني دون تشفير
- تعرض المسلسلات مترجمة أو كدبلجة للغة العربية
- دقة الصورة والصوت ويرجع ذلك لاستخدام هذه القنوات للتقنيات الحديثة
- تقدم هذه القنوات محتوى يتناسب مع التقاليد والعادات الشرقية والتي يحافظ عليها المجتمع العربي
تردد قناة بانوراما اسطنبول 2019 مسلسلات تركية
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|FEC
|نايل سات
|10872 (v)
|عمودي
|27500
|3/4
تردد قناة تايم تركي 2019 للمسلسلات التركية
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|FEC
|نايل سات
|11526 (h)
|27500
|أفقي
|3/4
تردد قناة لنا الفضائية 2019 للمسلسلات التركية
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|FEC
|نايل سات
|12226 (v)
|27500
|عمودي
|5/6
تردد قناة CRT دراما 2019 مسلسلات تركية جديدة
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|FEC
|نايل سات
|12226 (v)
|27500
|عمودي
|5/6
تردد قناة حريم السلطان 2019 قنوات عرض مسلسلات تركية
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|FEC
|نايل سات
|11177 (h)
|27500
|أفقي
|3/4
|نايل سات
|11179 (h)
|27500
|أفقي
|3/4
|نايل سات
|11116(h)
|27500
|أفقي
|3/4
تردد قناة بلاي حكايات 2019 التي تعرض مسلسلات تركية
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|FEC
|نايل سات
|11179 (h)
|27500
|أفقي
|3/4
|نايل سات
|12360(V)
|27500
|عمودي
|3/4
تردد قناة أبو ظبي دراما 2019 مسلسلات تركية
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|FEC
|نايل سات SD
|12226 (h)
|27500
|أفقي
|3/4
|نايل سات HD
|12467 (h)
|27500
|أفقي
|2/3
تردد قناة MBC دراما 2019 للمسلسلات التركية
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|FEC
|نايل سات
|11938 (v)
|27500
|عمودي
|3/4
تردد قناة bein drama بي ان دراما للمسلسلات التركية 2019 علي النايل سات
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|FEC
|Es’hailSat
|11180 V
|27500
|عمودي
|3/4
قد يهمك التعرف على:
هنا تردد قناة اليرموك الجديد HD Yarmouk TV مايو 2019 بعد التعديل على نايل سات
هنا جميع ترددات قنوات القمر نايل سات .. “تحديث مايو 2019” التردد السحري لجلب وتنزيل جميع ترددات قنوات نايل سات بضغطة واحدة .. استمتع معنا بأفضل مشاهدة
في حالة وجود أي مشكلة في الترددات أو طلب قناة معينة يرجي إضافة تعليق من الأسفل وسيتم الرد عليك في أسرع وقت،وشاركنا بالمسلسل الذي ستتابعه أيضًا.