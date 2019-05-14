أحدث “تردد قناة تي أر تي 1 TRT التركية الرياضية” 2019 المفتوحة بدون تشفير وTRT Spor HD...

نقدم لكم تردد قناة تي أر تي TRT التركية، على اكثر من قمر صناعي فقناة تي أر تي 1 TRT التركية الرياضية 2019 الناقلة لأهم الدوريات والبطولات الأوروبية 2019، وتتباع معكم كيفية استقبال القمر الصناعي التركي 42°E والذي يمكن استقبال تردد قناة تي أر تي TRT التركية عليه بمنتهى سهولة بخلاف ذكر تردد القناة التركية على القمر يوتيليسات 7°E، فقد استطاعت قناة تى أر تي أن تجذب أنظار قطاع كبير من محبي وعشاق مشاهدة البطولات والدوريات الهامة حول العالم، ومعشوقة الجماهير الساحرة المستديرة كرة القدم التي يتابعها الغالبية العظمى من شعوب العالم، قد حرصت قناة تى أر تي أن تكون في صدارة القنوات المفتوحة لنقل أهم وأبرز البطولات والدوريات الأوروبية التي يحرص على مشاهدتها الكثيرون من محبي كرة القدم نظراً لما تتميز به من حرفية ومهارة كروية وتكنيكية في اللعب الأوروبي، فيتابعها الكثيرون حول العالم العربي .

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تردد قناة تي أر تي 1 TRT التركية الرياضية 2019

قناة تي أر تي 1 TRT التركية الرياضية 2019 من أبرز القنوات التي أعلنت عن نقلها المباشر لأهم البطولات والدوريات العالمية الكبرى التي يود الكثيرون في مختلف الدول العربية متابعتها عبر الشاشة الصغيرة بالمجان، بعيداً على احتكار القنوات المشفرة لتلك المباريات العالمية الهامة، حيث يتم بث المباريات من خلال القمر الصناعي التركي تركسات Turksat 42°E والقمر الصناعي يوتيليسات 7°E، والتي يمكن استقبال إشاراته بكل سهولة في المنطقة العربية لمتابعة أهم الأخبار الرياضية والمباريات الحصرية.

القناة التركية الرياضية تي أر تي المفتوحة

قناة تي أر تي التركية تبث بالمجان معظم البطولات الدولية الأكثر شهرة عالمياً، وقد بثت القناة سابقاً مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، وكذلك مباريات بطولة أوروبا والبطولات الإفريقية وبطولة كوبا أمريكا، عبر الأقمار الصناعية المختلفة من خلال أتباع بعض خطوات بسيطة يجب إتباعها عند التقاط إشارة تردد قناة TRT 1 التركية :

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في بداية الأمر يجب التأكد من تعديل طبق الاستقبال” الدش” تجاه القمر التركي تركسات 42°E أو قمر يوتلسات 7E ثم يتم إدخال التردد الخاص بالقناة والبحث عنها.

ثم تظهر القناة ستجدها أنها مشفرة ولكن يجب إدخال شفرة Biss للقناة والمكونة من 16 رقم هيكسا ديسمال التالي ذكره لتفتح القناة بجودة عالية.

رقم الشفرة الخاصة بقناة تي أر تي التركية الرياضية

1000001000000000

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تردد قناة تي أر تي TRT 1 التركية الرياضية 2019



يمكن ضبط جهاز الريسيفر على التردد الآتي لتستقبل مباشراً قناة تي أر تي التركية وتستمتع بمشاهدة أقوي المباريات العالميةتردد قناة تي أر تي TRT التركية عبر قمر يوتلسات وقمر تركسات التركي من خلال الترددات التالية

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز يوتيليسات Eutelsat 7°E 10928 عمودي 30000 تركسات Turksat 42°E 11042 عمودي 8400 Turksat 1C 11054 عمودي 30000 مفتوحة

استقبال القمر ترك سات 42 شرق فى 3 خطوات لمشاهدة احدث المسلسلات التركية والدوريات الاوربية