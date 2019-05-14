“استقبل فوراً” تردد قنوات الحياة Alhayat العامة والبنفسجي والزرقاء “دراما”...

يحتل تردد قنوات الحياة Alhayat TV قائمة مفضلات الشعب المصري، ويعود ذلك لما تقدمه الشبكة من خلال مجموعة قنوات ترفيهية متنوعة تبث على النايل سات منذ سنوات طويلة، تحديداً في أواخر عام 2008، لتثبت جدارتها بشعار الشاشة “رقم واحد في مصر”.

تردد قناة الحياة الحمراء

قناة الحياة الحمراء هي القناة الأولى للشبكة والواجهة العامة لها، والتي تقدم العديد من البرامج والمسلسلات الحصرية يومياً من خلال البث العادي والفائق الجودة على النايل سات، وهي القناة الأولي لقنوات الحياة والتي بدأت في عام 2008 وكان يملكها حينها رجل الأعمال والسياسي السيد البدوي، قبل أن تنطلق الشبكة بشكل اكبر خلال السنوات التي تلت 2008 وتصبح في وقت ما القناة المصرية الأكثر مشاهدة.

Advertisements

القمر الصناعي التردد معدل الترميز النايل سات 12206 رأسي HD 27500 النايل سات 12206 رأسي SD 27500

تردد قناة الحياة الزرقاء “مسلسلات”

القمر الصناعي التردد معدل الترميز والتصحيح النايل سات 12437 رأسي 27500

تردد قناة الحياة البنفسجي

القمر الصناعي التردد معدل الترميز والتصحيح النايل سات 12015 V 27500

قناة موجة كوميدي هي احدى القنوات التي تتبع قناة الحياة بعدما قامت القناة بشراءها قبل سنوات من الآن، لكن شعبية القناة تراجعت الآن.

وكانت قد احتفلت قناة الحياة برأس لسنة الميلادية قبل أيام بتواجد عدد كبير من نجوم الفن ومقدمي برامج القناة ولعل أبرزهم الدكتور توفيق عكاشة وأدوارد وشريف مدكور.