استقبل الآن تردد قناة سينما برو CINEMA PRO الجديد على النايل سات 2019

نرصد لكم تردد قناة سينما برو CINEMA PRO على النايل سات، تبث قناة سينما برو على قمر نور سات المدار المجاور للقمر المصري نايل سات، وهي من القنوات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية والمنتشرة بكثرة خلال الأيام الماضية مستغلة تقارب مدار القمر الفرنسي مع القمر المصري، وهي قناة تعرض مجموعة من أفضل أفلام السينما المصرية، وحققت نجاح كبير خلال الأشهر الأخيرة

تردد قناة سينما برو

القمر الصناعي تردد القناة معدل الترميز والتصحيح نايل سات 10892 27500

يمكنكم استقبال تردد قناة سينما برو على جميع أجهزة الأستقبال “الرسيفرات” سواء العادية أو فائقة الجودة بسهولة من خلال البحث اليدوي أو البحث الألي على التردد أعلاه.

وفي حال تم تغيير تردد القناة على النايل سات خلال الأيام المقبلة، سنقوم بوضع التردد الجديد، وإذا لم يعمل معك، يرجى التبليغ عبر التعليقات بالأسفل، وسوف نقوم بالرد عليك مباشرة، القناة تقدم أفضل الأفلام العربية الحديثة وأفلام الألفية الجديدة عبر شاشتها وتمتلك فواصل إعلانية طويلة بعض الشيء وهو ما يعيبها.

ويمكنكم استقبال هذه تردد قناة سينما برو بأي طبق حجمه 70 سم فيما أكثر بجودة بث مرتفعة، هذا تحديث شهر يناير 2019.