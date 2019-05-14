“استقبل الآن” تردد قناة نجوم اف ام “Nogoom FM TV” على النايل سات 2019 وأهم...

نتطرق الآن إلي تردد قناة نجوم اف ام Nogoom FM TV على النايل القناة التلفزيونية التي تتبع محطة الراديو، وتعد قناة نجوم أف أم احدي قنوات الأغاني المصرية المتواجدة على القمر المصري، وتقدم القناة العديد من الأغاني بطريقة الفيديو كليب لأبرز مطربين مصروالوطن العربي، وتبث بشكل مفتوح ومجاني دون تشفير وتبث بجودة شاشة SD.

قناة نجوم أف أم تعرض نفس برامج إذاعة نجوم أف أم لكن من خلال عرض الصورة من داخل الاستوديو، ولعل أبرز ما يتم تقديمه برنامج تعالي أشرب شاي، وبرنامج جاى في السكة الذي يقدمه خالد عليش وبرنامج الموقف الذي يأتي كل يوم خميس في تمام العاشرة مساءا والخاص بالأغاني الشعبية، وبرنامج عيش صباحك الذي يقدمه كلاً من مروان قدري وزهرة رامي من الأحد إلي الخميس في السابعة صباحاً.

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تردد قناة نجوم اف ام Nogoom FM TV

التردد معدل الترميز معمل تصحيح الخطأ 11900 (v) 27500 5/6

وتختلف أذاعه الراديو عن القناة في نقل الأغاني والبرامج ومنها أن القناة لا تنقل جميع الأغاني المتواجدة على الراديو نظراً لأنها لا تحتوي على فيديو كليبات، كما يوجد بعض البرامج الخاصة تحديداً بالأغاني الأجنبية على الراديو فقط.

القناة تقوم يوم في تمام الساعة السابعة مساءا بعرض برنامج اجمد سبعة الساعة سبعة على شاشتها.

وكان قد رحل خالد عليش عن القناة خلال الفترة الماضية وانضم إلي ميجا أف أم.