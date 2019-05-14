” استقبل فوراً” تردد قناة المجد للقرآن الكريم على النايل سات 2019 التحديث الأخير

سنوضح لكم من خلال تلك المقالة تردد قناة المجد Almajd للقرآن الكريم على النايل سات وعرب سات 2019، حيث تعد القناة المتخصصة في تلاوة القرآن الكريم أحد اشهر القنوات العربية، وتقوم القناة على مدار اليوم ببث تلاوات لعدد كبير من الشيوخ العرب دون فواصل إعلانية أو فواصل دعائية فالقناة شعارها هو “قران يتلى اناء الليل واطراف النهار”.

قناة المجد الفضائية هي فضائية سعودية والآن هناك شبكة قنوات تحمل نفس العلامة التجارية، وتتميز قنوات المجد جميعها بضوابط شرعية إسلامية، وقد بدأ البث الرسمي للقناة يوم السابع عشر من شهر أغسطس لعام 2004 ميلادياً والذي كان يوافق حينها الأول من شهر رجب عام 1425 هـ، وما زالت تبث حتى الآن بشكل مفتوح ومجاني عكس باقي قنوات الشبكة المشفرة.

تردد قناة المجد للقرآن الكريم

هذا هو تردد قناة المجد للقرآن الكريم، هناك تردد إذا لم يعمل يستجيب أحدهما قم بتجربة الأخر.

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القمر التردد معامل تصحيح الخطأ نايل سات 12053 أفقى 3/4 نايل سات 12054 أفقى 3/4

قمنا بتوفير تردد قناة المجد للقرآن الكريم وبإمكانكم مشاهدة القناة على أى من الترددين المتواجدين بالأعلى بإشارة ونقاء صورة واضح، يمكنكم ترك استفسارتكم بالأسفل أن وجدت وسوف نقوم بالرد عليها.

وتعد قناة المجد للقرآن الكريم أحد أقدم القنوت المتخصصة في هذ المجال، ولا زالت القناة على العهد في تقديم محتوى مجاني دون إعلانات تجارية.

قناة المجد للقرآن الكريم هي قناة تبث على مدار 24 ساعة من اليوم دون أى أعلانات او فواصل او برامج عبر شاشتها.