استقبل فوراً تردد قناة براعم للاطفال على النايل سات وعرب سات تحديث 2019

سنعرض لكم الآن تردد قناة براعم على النايل سات، حيث تعد قناة براعم أحد أشهر قنوات الأطفال الناطقة باللغة العربية، ولهذا يتابعها الكثير سواء عبر شاشة التلفزيون او من خلال برامجها المتواجدة على اليوتيوب، حيث أن القناة تقوم بث العديد من البرامج، وهي قناة قطرية مشفرة ليست مجانية تتبع باقة قنوات بي أن سبورت الرياضية والترفيهية.

بدأت قناة براعم البث في عام 2009 وكان ذلك البث مجاني وبشكل مفتوح عبر جميع الأقمار الصناعية، لكن منذ أكثر من عام تم تشفير القناة وزيادة عدد برامجها وجودتها، وتحاول أن تقدم القناة العديد من المواد التعليمية للطفل العربي ومحاولة تقويم سلوكه، كما أنها تقدم محتوى ترفيهي لجميع الأطفال بالأعمار المختلفة، حيث يوجد تنوع كبير وواضح في برامجها.

تردد قناة براعم

هذه هو تردد قناة براعم على جميع الأقمار الصناعية.

القمر التردد FEC/SR عرب سات 10930 (H) 27500 – 2/3 هوت بيرد 12558 (V) 27500 – 3/4 نايل سات 10930 (H) 27500 – 3/2

إذا واجهتك أي أخطاء أثناء إضافة تردد القناة فقط كل ما عليك فعله هو ترك تعليق يوضح المشكلة التي تواجهك وسوف نقوم بالرد عليك، ويمكنكم استقبال هذه تردد قناة براعم بأي طبق حجمه 70 سم فيما أكثر بجودة بث مرتفعة، هذا تحديث شهر مارس 2019.