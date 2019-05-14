جميع ترددات قنوات الأخبار السودانية والجزائرية والعربية والأجنبية “تحديث مايو 2019” على...

جميع ترددات قنوات الأخبار العربية والتي أصبحت محل بحث كبير خاصة مع الأحداث المتوالية التي يمر بها الإقليم، لذلك سنستعرض أهم ترددات القنوات الإخبارية العربية والأجنبية الناطقة بالعربية، وذلك على قمر علي نايل سات وعرب سات وهوت بيرد كما سنعمل على التحديث المستمر لأي تغير قد يطرأ على تردد أي قناة يشملها هذا التقرير.
كما سنعمل يوميا على إضافة قنوات إخبارية واقتصادية جديدة بهذا التقرير، ويمكنكم طلب أي تردد لأي قناة تبحثون عنها من خلال ترك اسم القناة في تعليق على هذا التقرير، وسنقوم بصفة يومية بمراجعة التعليقات وإضافة القنوات التي تطلبونها.
على النايل سات: معدل الترميز 27500 التردد 12207 رأسي (V) معامل تصحيح الخطأ 3/4.
على نايل سات معدل الترميز 27500 التردد 11564 أفقي (H) معامل تصحيح الخطأ 3/4.
على العرب سات معدل الترميز 27500 التردد 11996 أفقي (H) معامل تصحيح الخطأ 3/4.
على أسترا معدل الترميز 27500 التردد 11538 رأسي (V) معامل تصحيح الخطأ 5/6.
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وسنوافيكم بجميع ما تطلبونه من ترددات قنوات، فق\ اكتب اسم القناة في تعليق وسيتم إضافة التردد على هذا التقرير الخاص بجميع القنوات الإخبارية الناطقة باللغة العربية، كما سنعمل على التحديث الدائم لأي تغير قد يطرأ على ترددات القنوات بهذا التقرير، كما نتمنى لكم مشاهدة ممتعة.