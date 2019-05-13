تردد قناة MBC ام بي سي الأولى على نايل سات وعرب سات وجميع ترددات قنوات ام بي سي

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تردد قناة ام بي سي mbc من أقدم ترددات القنوات الفضائية في الوطن العربي، فلقد انطلقت قناة mbc ام بي سي في عام 1991 لتصبح المنصة الإعلامية الأقوى في الخليج العربي والشرق الأوسط أجمع، ثم بعد ذلك توالى أطلاق قنوات mbc بمختلف اهتماماتها مثل تردد قناة ام بي سي اكشن وتردد قناة ام بي سي ماكس، -وسنعرض عليكم متابعينا في هذا الموضوع تردد قنوات ام بي سي بالتفصيل- توفر قناة ام بي سي لمشاهديها باقة من أقوى البرامج الترفيهية والسياسية والإخبارية والرياضية وبرامج المنوعات، هذا التنوع المشهود لما يعرض على القناة أعطى تردد قناة ام بي سي الأسبقية والأفضلية لدى الكثير من مشاهدي التليفزيون في الوطن العربي، كما توفر قناة ام بي سي أيضا العديد من الأعمال الدرامية المميزة التي تقدم على شاشتها يوميا والتي دائما ما تجعل القناة في محط اهتمام كل مشاهدي الشاشة الصغير في العالم العربي.
في هذا الموضوع سنعرض عليكم بيان تردد قناة mbc ام بي سي الفضائية على كل الأقمار الصناعية، كما سنتناول بيان أهم ما يعرض عبر شاشة قناة ام بي سي من برامج ومسلسلات بجانب عرض جدول مواعيد القناة اليوم، ثم نتطرق للحديث عن تردد قنوات ام بي سي الفضائية في كل البلدان العربية.
تردد قناة ام بي سي
تمتلك قناة mbc العديد من الترددات والتي ترسلها من خلال عدد من الأقمار الصناعيه، حيث يختلف تردد القناة باختلاف المنطقة التي يتم استقبال إشارتها فيها، ومن خلال الجدول التالي نستعرض سويا متابعينا الكرام بيان تردد قناة ام بي سي الفضائية على نايل سات وعرب سات.
|القمر الصناعي
|التردد
|القطبية
|معامل تصحيح الخطأ
|المنطقة
|نايل سات
|11470
|عامودي
|5/6
|تركيا وبلاد الشام والخليج العربي
|نايل سات
|11559
|عامودي
|5/6
|غرب إفريقيا
|عرب سات
|11270
|عامودي
|5/6
|تركيا وبلاد الشام والخليج العربي
|عرب سات
|12284
|عامودي
|5/6
|غرب إفريقيا
قناة ام بي سي
كما ذكرنا فأن قناة ام بي سي mbc من القنوات ذات الاهتمامات الإعلامية المتنوعة، حيث تعرض القناة مجموعة من البرامج الرياضية وأبرزها برنامج صدى الملاعب، كما تتناول القناة عدد من البرامج النسائية والمهتمة بالمرأة مثل برنامج كلام نواعم الذي يعتبر من أكثر أسباب انتشار تردد قناة ام بي سي بين كل السيدات ف الوطن العربي، كما تعرض قناة mbc أيضا بعض البرامج التي تهتم بتقديم المساعدات وأعمال الخير لمشاهديها مثل برنامج صباح الخير يا عرب، وعلى الجانب الترفيهي لم يغفل القائمين على إدارة قناة ام بي سي الفضائية عن تقديم عدد من البرامج الفنية والترفيهية ويأتي على رأسها برنامج the voice الذي أصبح من أكثر برامج المواهب شهرة في مصر والوطن العربي أجمع.
جدول مواعيد قناة ام بي سي
حان الآن الوقت للحديث عن مواعيد جميع البرامج والمسلسلات التي تعرض عبر تردد قناة ام بي سي اليوم حيث يمكنكم التعرف عليها من خلال الجدول التالي.
|مجموعة إنسان
|11:59pm
|العاصوف
|01:30am
|اللقاء من الصفر
|02:15am
|أيكم محمد
|03:11am
|دفعة القاهرة
|03:15am
|عشرين ثلاثين
|03:56am
|هايبرلوب
|03:58am
|رامز في الشلال
|04:35am
|منابر النور
|05:04am
|قلبي اطمأن
|05:59am
|التجربة
|06:19am
|هلا برمضان
|06:45am
|اللقاء من الصفر
|07:14am
|زلزال
|08:06am
|حرملك
|08:44am
|أيكم محمد
|09:26am
|العاصوف
|09:29am
|هايبرلوب
|10:24am
|قلبي اطمأن
|11:04am
|عشرين ثلاثين
|11:22am
|التجربة
|11:25am
|مجموعة إنسان
|11:54am
|دفعة القاهرة
|01:18pm
|هلا برمضان
|01:58pm
|رامز في الشلال
|02:25pm
|مالك بالطويله
|02:51pm
|منابر النور
|02:59pm
|أيكم محمد
|03:56pm
|اللقاء من الصفر
|03:59pm
|التجربة
|04:54pm
|قلبي اطمأن
|05:24pm
|عشرين ثلاثين
|05:41pm
|صلاة المغرب
|05:47pm
|هايبرلوب
|05:56pm
|العاصوف
|06:35pm
|رامز في الشلال
|07:35pm
|درامادراما
|08:10pm
|حرملك
|08:59pm
|ثواني من فضلك
|09:59pm
|مجموعة إنسان
|10:59pm
|مجموعة إنسان
|11:59pm
تردد قنوات ام بي سي
بعد الانتهاء من عرض وتقديم تردد قناة ام بي سي الأولى التي تعتبر القناة الأم لمجموعة قنوات mbc، سنتناول بالحديث الآن بيان موجز لجميع ترددات قنوات ام بي سي الفضائية مثل تردد قناة ام بي سي اكشن كما نعرض تردد قناة ام بي سي ماكس وأيضا تردد قناة ام بي سي 2 وتردد قناة ام بي سي دراما وغيرها من الترددات المميزة لمجموعة قنوات ام بي سي.
تردد قناة ام بي سي اكشن
|تردد قناة ام بي سي أكشن
|عرب سات
|27500 5/6
|V
|12284
|عرب سات
|27500 5/6
|v
|11270
|نايل سات
|27500 5/6
|v
|11476
|نايل سات
|27500 5/6
|v
|11470
تردد قناة ام بي سي ماكس
|تردد القناة
|القمر الصناعي
|معدل الترميز
|القطبية
|معامل التصحيح
|11938
|نايل سات
|27500
|v
|3/4
|11919
|عرب سات
|27500
|v
|3/4
تردد قناة ام بي سي بوليود
|تردد القناة
|القمر الصناعي
|القطبية
|الترميز
|معامل التصحيح
|11938
|نايل سات
|أفقي
|27500
|3/4
تردد قناة ام بي سي 2
|تردد القناة
|القمر الصناعي
|القطبية
|الترميز
|معامل التصحيح
|نايل سات 201
|11938
|عمودي
|27500
|5/6
|نايل سات
|11470
|عمودي
|27500
|5/6
تردد قناة ام بي سي مصر
|القمر
|التردد
|القطبية
|معامل التصحيح
|معدل الترميز
|المنطقة
|نايل سات
|12015
|عامودي
|5/6
|27500
|مصر
|عرب سات
|11270
|عامودي
|5/6
|27500
|الخليج العربي
|نايل سات
|11470
|عامودي
|5/6
|27500
|الخلج العربي وبلاد الشام
|عرب سات
|11270
|عامودي
|5/6
|27500
|بلاد الشام وتركيا
|عرب سات
|12284
|عامودي
|5/6
|27500
|غرب افريقيا
|نايل سات
|11559
|عامودي
|5/6
|27500
|غرب افريقيا
تردد قناة ام بي سي دراما
|المنطقة
|تردد القناة
|القمر الصناعي
|الترميز
|معامل التصحيح
|القطبية
|الخليج العربي وتركيا
|11270
|عرب سات بدر 7
|27500
|5/6
|عامودي
|الخليج العربي بلاد الشام وتركيا
|11470
|نايل سات
|27500
|5/6
|عامودي
|غرب افريقيا
|11559
|نايل سات
|27500
|5/6
|عامودي
بهذا متابعينا الكرام نكون قد عرضنا عليك تردد قنوات ام بي سي طبقا لأخر تحديث على الموقع الرسمي لها في مصر ودول الخليج العربي ودول غرب إفريقيا، وسنوافيكم متابعينا بتحديث مستمر لجميع ترددات قنوات ام بي سي في حال حدوث أي تعديل أو تغير عليها فورا.