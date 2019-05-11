مباشر تردد قنوات KSA” السعودية الرياضية  HD .. SD دوري بلس مباشر على نايل سات وعرب سات وبدر...

اضبط KSA مباشر مع اشتعال المنافسة في مباريات الدوري السعودي في الفترة الأخيرة زادت المشاهدات على قناة KSA الرياضية السعودية، حيث أصبحت القناة واجهة الجمهور الكروي الأولى خصوصا متابعي الدوري السعودي ومشجعى الكورة داخل المملكة، وقد اقتربت جولات الدوري السعودي من الانتهاء والمنافسة القوية مستمرة بين فريق الهلال والنصر على صدارة الدوري.

تميزت القناة الرياضية السعودية KSA بالمحتوى الذي تقدمه حيث جعلت من شاشتها الواجهة الأولى والأكثر مشاهدة مقارنة بباقي القنوات الخليجية الأخرى، مما جعلها تتصدر محركات البحث حيث يبحث جميع المشاهدين عن تردد قناة KSA السعودية.

باقوي إشارة “KSA مباشر”تردد قناة السعودية الرياضية” 1و2 ksa sports HD على النايل سات والعرب سات لمشاهدة مباراة الدورى السعودى اليوم على شاشة الرياضية السعودية HD .. SD دوري بلس

السبت في#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان: 10:30م

#الحزم_النصر KSA SPORTS 1 –

#الاتفاق_الهلال KSA SPORTS 2 –

#الاتحاد_الفتح KSA SPORTS+1

#الفيصلي_الأهلي KSA SPORTS+2

#الشباب_التعاون على KSA SPORTS

تردد 12149 عربسات 12284 نايلسات “استديو تحليلي موحد يبدأ الساعة 9 مساء”

قنوات KSA السعودية الرياضية

استطاعت القناة خلال فترة قليلة أن تكون واجهة الشباب والمشاهدين الأولى وحازت على ثقة الكثير من المتابعين للساحرة المستديرة بسبب تمييز محتواها، كما اهتمت القناة ببث المباريات بتقنية عالية الجودة HD وبعض المباريات تبث بتقنية SD، وتبث القناة على قمري نايل سات وعرب سات الصناعيين.

ترددات قنوات KSA السعودية الرياضية الجديدة

وتنقسم مجموعة قنوات السعودية الرياضية KSA إلى أربع قنوات تهتم بنشر المحتوى الرياضي وبث المباريات فهي تنقسم إلى قناة الرياضية السعودية KSA 1، 2، 3، 4 وتبث القنوات على أقمار النايل سات والعرب سات وبدر سات 7 الصناعيين.

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القمر الصناعي تردد القناة الاستقطاب معامل الترميز جودة التقنية نايل سات 12149 أفقي H 27500 SD نايل سات 12284 عمودي V 27500 HD نايل سات 12015 عمودي V 27500 SD

تردد قناة KSA الرياضية السعودية بتقنية عاية الجودة HD

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز النايل سات 12284 عمودي 27500 العرب سات 12149 أفقي 27500

تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية عادية SD

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز النايل سات 12149 أفقي 27500 العرب سات 12015 عمودي 27500

تردد السعودية الرياضية على القمر الصناعي بدر 7

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ بدر سات 12149 أفقي 27500 5/6

جدول مباريات الجولة 29 من الدوري السعودي

جدول ترتيب الدوري السعودي