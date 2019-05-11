تردد قناة نبأ الجديدة 2019 علي نايل سات… قناة Nabaa TV لبث البرامج المتنوعة

تردد قناة نبأ الجديدة 2019 علي نايل سات، الآن يمكنك ضبط تردد قناة نبأ الجديدة على النايل سات، وأيضا التردد على جميع الأقمار الصناعية التي تقوم بالبث، وتعد قناة نبأ من أهم وأول القنوات الإخبارية السياسية السعودية التي تتبنى عرض الفكر المعارض حيث بدا بث قناة Nabaa TV عام 2013 ومقرها الرسمي العاصمة اللبنانية ببيروت ويتوفر لها فرع أخر بلندن.

تردد قناة nabaa tv

من أول القنوات الإخبارية السياسية و تقوم بالمعارضة للنظام السعودي، حيث قال أنها من القنوات التي تمثل صوت المعارضة السعودية، بكافه السياسات والثقافات والمذاهب المختلفة، من دون التحيز أو الانتماء لأي طائفة بعينها، حيث قال بأنها سوف تكون النافذة لاطلاع الشعب السعودي وكافة الشعوب العربية على المعاناة التي تواجهها جميع دول الخليج وكذلك الهموم التي تلحق بالمواطنين.

قناة نبأ الفضائية 2019

قناة نبأ الفضائية أثارت الكثير من الجدل بسبب انتماءاتها السياسية، وبالرغم من ذلك قامت بتحقيق شهره كثيرة بجميع أنحاء الوطن العربي، وذلك لتمتعها بتقديم محتوي تثقيفي وهادف يحتوي على كافه الأخبار العالمية و المحلية، كما أنها تقوم بمناقشه القضايا الهامة دون النظر لأي عقائد أو معتقدات حيث تعمل على تحقيق التوازن في تغطيتها.

وتعتبر قناة نبأ من القنوات المجانية التي تقوم بالبث بدون انقطاع الإرسال أو التشفير وهي ملتزمة بكافة المبادئ الإعلامية وتعمل القناة علي تسهيل طرق التواصل مع المتابعين في جميع أنحاء العالم وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا عن طريق إنشاؤها موقع إلكتروني علي الإنترنت بجانب اليوتيوب.

أحدث تردد قناة نبأ علي النايل سات 2019

القمر: نايل سات

التردد: 11012

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

استقبال برامج قناة نبأ الفضائية

قناة النبأ الفضائية، تحاول إلقاء الضوء علي الشعوب المستضعفة وكذلك اهتمامها بقضايا المرأة وإعطاءها الحق للمشاركة في كافة المجالات السياسية والفكرية دون عنصرية وتعنت، وتعمل علي نشر الثقافات والتوعية وتعريف الشعوب بالحضارة السعودية.

وتقوم القناة بعرض باقات متنوعة من ألمع البرامج السياسية، والتحليل، والإخبارية، والاقتصادية، والثقافية، والنشرات الإخبارية والتقارير وتقوم بعمل المقابلات الحصرية مع ألمع وأهم الشخصيات و المسئولين في كافة المجالات المختلفة للوصول إلي احدث الحلول وأهمها، ومن أهم برامج القناة:

برنامج دروازة .

برنامج بدون محرم .

برنامج شيوخ الظلام .

برنامج زوايا الصحافة .

برنامج العالم اليوم .

برنامج كلام سياسي

تحديث تردد قناة نبأ الفضائية

اسم القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 11641 27500 5/6 أفقي

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