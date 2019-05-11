تردد قناة الرواد الفضائية على القمر الصناعي النايل سات… قناة “RBC” الإماراتيه HD-...

تردد قناة الرواد الإماراتية النايل سات، تعد من القنوات الإماراتية الجديدة التي تم ظهورها في نهاية 2018، وهي تتطلع إلي تقديم الجانب الإبداعي والتقني بدلا من تقديمها المسلسلات والبرامج الترفيهية مثل غيرها من القنوات الأخرى ولذلك تعد من اقل قنوات النايل سات المختصة في هذا المجال، وهي تقوم بتقديم بعض من البرامج الثقافية لرفع ثقافة المواطن الإماراتي حيث أوضحت أداره القناة والعاملين عليها أن الغرض من القناة تقديم البرامج الهادفة المتميزة الموجهة إلى جميع فئات المجتمع العربي، فهي تقدم كل جديد في مجال التكنولوجيا ولذلك تسعي أداره القناة لكي تقدم أقوى تجربه مشاهده مختلفة ومميزه ويتم استخدام كافه الإمكانيات الحديثة .

معلومات عن قناة الرواد الإماراتية

تعد من القنوات الجديدة التي تم ظهورها في الآونة الأخيرة وحتى الآن لم تحقق الكثير من نسب المشاهدة العالية ولكن من المتوقع أن تحقق عدة نجاحات في الأيام القادمة، وتوفر القناة موقع الكتروني خاص بها حتى يستطيع المشاهدين عبر هذا الموقع التواصل مع أداره القناة في أي وقت لمعرفه أخبار القناة والبرامج التي تعرض عليها وأيضا معرفه كافه المجالات التي تقوم بعرضها القناة من خلال برامجها على القمر الصناعي نايل سات.

البث المباشر لقناة الرواد الفضائية

بالإضافة إلي إمكانية متابعة القناة عبر الموقع الرسمي لقناة الرواد الإماراتية للبث المباشر عبر هذا الموقع، وتوفر القناة البث على مدار الساعة طوال الوقت بدون أي توقف أو انقطاع أو تقديم إعلانات مزعجة وذلك لأنها تهتم بتلبية جميع رغبات المشاهد.

تردد قناة الرواد الإماراتية على القمر الصناعي نايل سات

تتوفر القناة علي القمر الصناعي النايل سات لكافة متابعيها بتقنيه hd ومن خلال موقعنا سوف نقوم بعرض احدث تردد للقناه لكي يمكنكم تنزيل القناة بكل سهولة وفي أسرع وقت والاستمتاع بمشاهدتها في أي وقت على أجهزتكم .

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ظهرت قناة ‎#الرواد “RBC” الإماراتيه HD على تردد :

(نايل سات – 12322 – عمودي – 3/4 – 30000) .