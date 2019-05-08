الآن تردد قناة سي بي سي دراما CBC Drama 2019 قنوات سي بي سي الفضائية على النايلسات

نتابع معكم في هذه المقالة تردد قناة سي بي سي دراما على القمر الصناعي النايل سات، نجحت قناة سي بي سي دراما في جذب عدد كبير من المشاهدين في الوطن العربي، وبذلك سحبت البساط من بين القنوات التليفزيونية المتخصصة في عرض المسلسلات المصرية والعربية وأصبحت من أهم القنوات التي يقبل المشاهدين على متابعتها وبالأخص في شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا باليمن والخير والبركات.

الآن نرصد معكم العديد من التحديثات التي تخص الترددات المجانية، ونسعى لنقل الصورة بشكل واضح من خلال التحديثات، ونتابع الترددات الغير مشفرة فقط، من أجل متابعة التحديثات الهامة حول تلك القنوات، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد

قناة سي بي سي دراما

حققت قناة سي بي سي دراما منذ بداية انطلاقها نسب مشاهدات مرتفعة، حيث حرصت منذ البداية على عرض المسلسلات التي تهم المشاهد العربي بشكل كبير، وتستخدم القناة في عرض محتواها التقنيات الحديثة في الإرسال بحيث يصل الصوت والصورة للمشاهد بجودة عالية وبدون أن يكون هناك أي تشويش.

تهتم القناة بشكل كبير بالذوق العام، كما إنها تحافظ في عرض محتواها على العادات والتقاليد العربية، بحيث ترفض المسلسلات التي تسيء للمشاهد العربي.

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وفي الأونة الأخيرة، قامت القناة بعرض المسلسلات الاجتماعية التي تناقش قضايا اجتماعية وأسرية بشكل كبير مثل مسلسل سابع جار ونصيبي وقسمتك.

يبحث المشاهدين مع قدوم شهر رمضان 2019 على تردد قناة سي بي سي دراما على القمر الصناعي النايل سات حتى يتمكنوا من مشاهدة المسلسلات بجودة عالية وبدون أي تشويش، ويمكنكم ضبط القناة من خلال الترددات التي سنقدمها لكم في الأسطر التالية

تردد CBC Drama 2019

التردد: 11488 / 11919

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

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