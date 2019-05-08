تحديث تردد قناة دي ام سي دراما DMC Drama 2019 الفضائية المفتوحة على النايل سات

نقدم لكم أعزاءنا المتابعين أحدث تردد قناة dmc دراما 2019 حيث تعد قناة دي أم سي دراما من أهم القنوات الفضائية على القمر الصناعي النايل سات، كما نشير إلى أنها قناة مصرية فضائية مميزة استطاعت في وقت قصير أن تنجح تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة حيث أصبح لديها أعداد كبيرة من المشاهدين، ونظراً لجودة محتواها الإعلامي يبحث متابعيها عن تردد قناة dmc الجديد لمتابعة أفضل المسلسلات التي سيتم عرضها في الماراثون الرمضاني 2019-1440 بجانب البرامج المتنوعة وهي ما سنقوم بتوضيح لكم عبر الأسطر التالية.

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قناة dmc

قناة دي إم سي dmc هيي قناة فضائية مصرية تابعة لشبكة التليفزيون المصري، وقد أصبحت القناة من أفضل القنوات الإعلامية المتخصصة في الشؤون المصرية.

مسلسلات رمضان 2019 على قناة dmc دراما

نظراً لأن قناة دي إم سي دراما من أهم القنوات الفضائية، فقد حرصت Dmc على المشاركة في الماراثون الرمضاني وذلك من خلال عرض عدد من أفضل الأعمال الدرامية والمسلسلات الرمضانية وتتضمن تلك القائمة كل من المسلسلات التالية:

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مسلسل علامة إستفهام مسلسل الواد سيد الشحات مسلسل حكايتي مسلسل طلقة حظ مسلسل زلزال مسلسل ابن الأصول

تردد قناة dmc دراما 2019

من خلال التردد التالي يمكنكم متابعينا الكرام استقبال تردد قناة dmc دراما الجديد والاستمتاع بمتابعة ومشاهدة أفضل وأجدد المسلسلات وخاصة مسلسلات رمضان 2019.

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11449

معدل الترميز:27500

استقطاب:افقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الآن نرصد معكم العديد من التحديثات التي تخص الترددات المجانية، ونسعى لنقل الصورة بشكل واضح من خلال التحديثات، ونتابع الترددات الغير مشفرة فقط، من أجل متابعة التحديثات الهامة حول تلك القنوات، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد.