أحدث تردد قنوات MBC 2019 على القمر الصناعي نايل سات والعرب سات| تردد قناة MBC عراق الجديد

أحدث تردد قنوات MBC 2019 على الأقمار الصناعية الشهيرة فتلك القناة التي نالت شهرة وجماهيرية كبيرة على مستوي منطقة الشرق الأوسط ككل، واستطاعت تكوين أقوى شبكة قنوات على مستوى المنطقة العربية، حيث تضم شبكة أم بي سي مجموعة كبيرة من القنوات التليفزيونية المتميزة التي ذاع صيتها على مستوى الفضائيات بتنوع محتواها وشموليته، ليلبي رغبات وميول المشاهد العربي في مختلف البلدان العربية، لذا فقد حققت أعلي نسب مشاهدة في الدول العربية، تابع قناة MBC.

مميزات قنوات MBC



قناة ام بى سى تأسست عام 1991 بلندن، ثم قامت بأنشاء مقرها الرئيسي بدبي، لتنطلق نحو تقديم إعلام متميز هادف:

فقد تميزت قناة ام بى سى بضخامة تمويلها مما يجعلها تقوم بالتطورات المستمرة في الشكل ومضمون المنظومة البرامجية الضخمة والمتنوعة التي تحرص على عرضها لمشاهديها بمجموعة قنواتها، ملبية من خلالها احتياجاتهم المختلفة سياسة اقتصاد ترفيهية رياضية وغيرها من الأعمال الفنية والتقارير الإخبارية.

كما اهتمت قنوات ام بي سي بتقديم منظومة برامجية تهم الأسرة العربية، وتحافظ من خلالها على العادات والتقاليد العربية.

كمت تتمتع قنوات ام بي سي بخدمة 24 ساعة من العمل الجبار لتقديم أفضل ما لديها.

تستخدم قناة ام بي سي أحدث الأساليب والتقنيات العالمية وأفضل أنظمة متنوعة الجودة، ما بين أنظمة عالية الجودة الأتش دى العالمية، وأنظمة الأس دي العادية، لتوفر لمستقبلي إرسالها حرية الاختيار.

تميزت قنوات ام ب سي بمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، فأنشأت لنفسها موقع على الشبكة العنكبوتية.

كما حرصت أن تكون متاحة بالمجان لكل متابعيها المنتشرين على مستوى جميع دول منطقة الشرق الأوسط.

شبكة قنوات MBC



كونت قناة ام بي سي شبكة متكاملة متألفة من القنوات هي:

قناة MBC 1

من أولى القنوات التي تم بثها في مجموعة قنوات ام بي سي، وتتميز بتنوع محتواها الذي يهم جميع أفراد الأسرة، لذا فهي تعد من أفضل الشاشات العائلية العربية على الإطلاق ومن برامجها المتميزة التى تحرص على عرضها:

برنامج صباح الخير ياعرب .

برنامج التفاح الأخضر.

برنامج صدي الملاعب.

برنامج The voice.

برنامج Arab Idol.

تردد قناة 2019 MBC 2

من أولى القنوات في المنطقة العربية التي قدمت محتوى أجنبي مميز، فقناة MBC 2 تقدم مجموعة من الأفلام السينمائية العالمية، التي تعجب قطاع كبير من محبي مشاهدي الأفلام الأجنبية.

تردد قناة MBC 3

تعتبر من أقوي التي ظهرت عبر الفضائيات واختصت بمخاطبة عالم الطفولة، اهتمت بالطفل العربي فقدمت مجموعة من البرامج التي لها دور كبير في نمو الطفل السريع من الجانب العقلي والبدني.

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تردد قناة MBC Bollywood

تقدم القناة مجموعة من أفلام بوليوود السينمائية المدبلجة إلى العربية، بجانب مجموعة متنوعة من المسلسلات الشهيرة من أحدث المسلسلات الدرامية.

تردد قناة MBC 4

تقدم قناة ام بي سي مجموعة من البرامج الأسرية الخاصة، مع إهتمامها بالمرأة العربية فتقدم مجموعة متنوعة من البرامج تختص بها، كما تقدم قناة ام بي سي 4 مجموعة من المسلسلات الدرامية متنوعة التصنيف والجنسيات ما بين المسلسلات المصرية والكورية والتركية المدبلجة.

تردد قناة MBC دراما

تعتبر من أقوي القنوات الدراما العربية التى تقدم تصنيف متنوع من المسلسلات الدرامية المصرية والعربية والخليجية وكذلك مجموعة من الأعمال الدرامية المدبلجة من المسلسلات التركية والكورية.

تردد قناة MBC MAX

تقدم مجموعة من الأفلام السينمائية لكبار نجوم هوليود مختلفة التصنيف، لتنال إعجاب جميع أفراد الأسرة، بجانب تقديمها مجموعة من البرامج المتنوعة.

أحدث قنوات شبكة ام بي سي “قناة MBC عراق”

من المنتظر قريباً أن تنضم لعائلة قنوات MBC، قناة جديدة هي قناة MBC عراق التي من المقرر أن تنطلق عبر الفضائيات، لتبث في يوم الأحد 17 فبراير 2019، لتقديم محتوى عام ذات صبغة متنوعة بشكل جديد يناسب الأسرة العراقية والعربية، حيث أعلنت مجموعة إم بي سي عن التردد القناة الجديدة MBC العراق عبر القمر الصناعي نايل سات: