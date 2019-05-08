تابع تردد قناة ام بي سي 2 MBC في رمضان mbc masr 2019 وتردد ام بي سي مصر MBC Iraq على النايل سات .....

يبحث المشاهدين عن القنوات التي ستقوم بعرض المسلسلات في شهر رمضان 2019 حتى يتمكنوا من متابعتها، ومن أبرز القنوات المشهورة بعرض المسلسلات الرمضانية والبرامج المتنوعة التي تجذب ملايين المشاهدين وتدفعهم على متابعتها بشكل دائم في رمضان هي قناة إم بي سي مصر، لذا من خلال موقعنا سننقل لكم أحدث تردد لقناة إم بي سي مصر 1 و 2 على القمر الصناعي النايل سات، وقناة إم بي سي 2 لتتمكنوا من مشاهدة أفضل المسلسلات والبرامج الترفيهية في السباق الرمضاني بجودة عالية وبدون أي تشويش.

الآن نرصد الأخبار الهامة، ونتابع معكم الآن كافة الأخبار المتنوعة التي تخص ترددات النايل سات الغير مشفرة، القنوات التي تضم العديد من البرامج والأخبار الهامة، ونرصد معكم الترددات من أجل متابعة المحتوى الهام الذي تقدمه تلك القنوات، ونستمر برصد التحديثات من أجل متابعة أفضل لكافة الترددات.

قنوات إم بي سي

تعد قناة ام بي سي مصر إحدى القنوات التابعة لمجموعة الـ MBC التي انطلقت في نوفمبر 2012، ومنذ افتتاحها تمكنت من جذب المشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي وبالأخص مصر، وذلك نظراً لعرضها كل ما يهم الشعب المصري من أخبار، بالإضافة إلى عرضها عدد من البرامج الترفيهية التي حققت نسب مشاهدة قياسية.

المسلسلات التي ستعرض على قناة إم بي سي مصر

من المعروف أن تهتم قناة إم بي سي بعرض عدد من المسلسلات في شهر رمضان وخاصة المسلسلات الجماهيرية التي تجذب المشاهدين من عرض أول الحلقات، ومن أهم المسلسلات التي سيتم عرضها في رمضان 2019 هو مسلسل ولد الغلابة، ومسلسل شقة فيصل، ومسلسل فكرة بمليون جنيه، ومسلسل قابيل، ومسلسل زي الشمس بالإضافة إلى برنامج رامز في الشلال.

تردد قناة إم بي سي 4 على النايل سات

التردد 11938 الترميز 27500 الإستقطاب رأسي V القمر النايل سات

تردد قناة إم بي سي ماكس MBC MAX

التردد على النايل سات 11470 أفقي التردد على عرب سات 11270 عمودي التردد على بدر 5 12284 أفقي الترميز ثابت 27500

تردد قناة إم بي سي أكشن MBC Action

التردد على النايل سات 11470 أفقي التردد على عرب سات 12284 عمودي

تردد قناة إم بي سي 2 MBC

التردد 11938 الترميز 27500 الإستقطاب عمودي معامل التصحيح 5/6

تردد قناة إم بي سي دراما وبوليود

التردد 11938 الإستقطاب أفقي الترميز 27500 التصحيح 5/6

تردد قناة إم بي سي مصر 1

القمر الصناعي: النايل سات

الاستقطاب عمودي

التردد 12015

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة إم بي سي مصر 2

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11823

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة إم بي سي العرق MBC Iraq

القمر نايل سات 201 التردد إس دي 11938 رأسي التردد إتش دي 12226 أفقي تصحيح الخطأ 5/6 الترميز 27500

ونتابع معكم كل جديد حول ترددات النايل سات الغير مشفرة.