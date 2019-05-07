“الآن” أحدث تردد قناة دبي الرياضية Dubai Sports 2019 المجانية المفتوحة على جميع...

الآن تردد قناة دبي الرياضية Dubai Sports 2019 من خلال موقعنا أهم القنوات المجانية عبر الأقمار الصناعية المختلفة، والناقلة لأهم المباريات والدوريات والبطولات العربية والعالمية حول العالم، فنقدم تردد واحدة من أهم القنوات الرياضية العربية في الخليج العربي، فقناة دبي الرياضية تعتبر من أهم وأشهر القنوات الرياضية في الإمارات، لأنها تساعد عشاق ومحبي الرياضية حول العالم في متابعة تفاصيل المباريات التي يحبونها والاستمتاع بأهم الدوريات والأحداث الرياضية حول العالم.

قناة دبي الرياضية Dubai Sport 2019



قناة عربية إماراتية تابعة لمؤسسة دبي للإعلام، تبث أونلاين مباشر من إماراة دبي عاصمة الإمارات العربية، وتتمتع بخدمة على مدار 24 ساعة من العمل الجبار لتقديم أفضل ما لديها من مباريات لجميع الرياضات المختلفة سواء الفردية أو الجماعية مع اهتمامها بوضع خاص بمعشوقة الملايين الساحرة المستديرة كرة القدم، فهي تعمل على أهم الدوريات والبطولات المحلية والإقليمية والعالمية، بث حصري عبر قناتها، لتكون قناة دبي الرياضية في صدارة القنوات الفضائية الرياضية المتخصصة.

الميزات المتاحة في قناة دبي الرياضية 2019



وقناة دبي الرياضية لها العديد من المزايا التي تجعل لها شهرة كبيرة بين القنوات الأخرى وأهم تلك المزايا التي جعلتها مميزة لدى العديد من المشاهدين:

حرصها على تقديم محتوى رياضي تتمسك فيه بمبادئ الإعلام العربية، وأعلى المعايير المهنية الدولية لإرضاء جمهورها.

الرقى بمستوى الإعلام الرياضي المهني الاحترافي.

تقديم محتوى يعمل على تثقيف الشباب بأهمية دور الرياضة في خدمة المجتمعات.

إثراء الثقافة الرياضية لدى النشأ الجديد في المجتمع العربي،

الريادة في توظيف التكنولوجيا بما يساهم في دعم التواصل الإيجابي مع جمهورها، بإنشاء موقع إلكتروني لها، وصفحات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لعرض برامجها المتنوعة.

كما تميزت قناة دبي الرياضية باستقطاب أفضل وأشهر الكفاءات والكوادر الرياضية في العالم الكروي، من معلقين ومحللين رياضيين.

كما حرصت قناة دبي الرياضية على أن تجعل بث محتواها بصورة مجانية وذلك من خلال الأقمار الصناعية التي تُبث من خلالها، لتغطى أكبر مساحة ببثها المميز، وتطبق مبدأ الانتشار والتوسع لتشمل منطقة الشرق الأوسط.

تبث القناة محتواها مستخدمة أفضل أساليب البث عالية الجودة الأتش دي، لنقل أنقى وأوضح صورة وصوت للمباريات.

تردد قناة دبي الرياضية 2019



تنقل بعض الدوريات الأوروبية لكبار الفرق الرياضية المشهورة على مستوى العالم، كما تميزت قناة دبى الرياضية باستديوهاتها التحليلية المميزة لجميع المباريات قبل بث المباراة وبعد عرضها لتحلل وتناقش تشكيل وطريقة اللعب الفني والمهارى للعب كل فريق، ومما جعل الكثيرون يبحثون عن تردد قناة دبى الرياضية، هو اهتمامها على عرض جميع الأحداث الرياضية بشكل عام، وهذا جعلها شبكة متخصصة من القنوات الرياضية عبارة عن مجموعة قنوات رياضية متخصصة في الشأن الرياضي لنقل مباريات البطولات والدوريات المهمة حول العالم منها، قناة دبى الرياضية 2، وقناة دبى الرياضية 3، وقناة دبى الرياضية 4، تردد قناة دبي الرياضية.

أهم مباريات التي تنقلها قناة دبي الرياضية

قناة دبي الرياضية تعمل على بث مجموعة كبيرة من الدوريات والبطولات الرياضية المتنوعة حول العالم منها، والتي يبحث عنها الجماهير العريضة التي تتابع مباريات كرة القدم في كل مكان سواء دول الخليج العربي أو الشرق الأوسط:

مباريات كأس الخليج العربي.

كأس دبي العالمي للخيول.

بطولة دبي المفتوحة للتنس

دوري الإمارات العام لكرة القدم.

بطولة العالم للزوارق السريعة.

تردد قناة دبي الرياضية Dubai Sport الجديد عبر الأقمار الصناعية 2019



يمكنكم متابعة أهم الأحداث الرياضيات وأجدد المباريات في بث مباشر من خلال قناة دبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات من خلال ضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية:

القمر الصناعي التردد معامل التصحيح الاستقطاب معدل الترميز نايل سات 12322 3/2 عمودي 27500 عرب سات 12130 Advertisements 4/3 عمودي 27500

تردد قناة دبي الرياضية

القمر الصناعي النايل سات عرب سات الاتجاه 7W 7W التردد 12226 و12322 12130 الاستقطاب أفقي H رأسي V معدل الترميز 27,500 27,500 معامل التصحيح 3/4 3/4

تردد قناة دبي الرياضية الثانية

ويمكنكم متابعة قناة دبي الرياضية الثانية من خلال العرب سات والنايل سات على التردد التالي:

القمر الصناعي النايل سات العرب سات بدر 4 التردد 12226 12130 الاستقطاب H أفقي V عامودي معامل تصحيح الخطأ 3/4 3/4 معدل الترميز 27,500 27,500

تردد قناة دبي الرياضية 2 HD

النايل سات عرب سات قمر بدر 6 12417/12226 12130 أفقي رأسي V 3/4، 5/6 3/4 27500 27500

البث المباشر لقناة دبي الرياضية

يمكن مشاهدة البث المباشر لقناة دبي الرياضية عبر موقعنا الرسمى من هنا

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مباريات اليوم على دبي الرياضية

لتعرف على جدول البث المباشر لقناة دبي الرياضية من خلال رابط البث المباشر للمباريات المنقولة على قنوات دبي الرياضية.