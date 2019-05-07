تردد قناة كوجي للأطفال “koogi” الجديد لعام 2019

قناة كوجي TV للأطفال 2019، تعتبر تلك القناة من القنوات التي يبحث عنها الكثيرين حيث أنها تعد قناة متخصصة في إذاعة وبث برامج الأطفال والتي يتم من خلالها عرض كافة المحتوى الخاص بالأطفال مع مراقبة و تحت إشراف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ويشرف قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني ونيافة الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة على المحتوى المنشور في القناة بالإضافة إلى الكثير من الأساقفة، وهذا الاهتمام الكبير من قبل الكنسية ليس لها ألا تفسير واحد فقط هو أن القناة هدفها تربية الأطفال والنشء الصغير على القيم والمبادئ الحميدة، وتمنية مهاراتهم العلمية والفكرية.

حيث أصبح لقنوات التلفزيون أهمية كبيرة وتخصص كبير في بناء شخصية الطفل، لذلك هناك العديد من الذين يبحثون عن تردد قناة كوجي للأطفال التي تقوم بهذا الدور الكبير من خلال برامجها المتميزة والهادفة التعليمية في إخراج نشئ متحضر وسوي ولا يميل إلى العنف والأفكار الهدامة.

تردد قناة كوجي الجديد

تعرض قناة كوجي العديد من أفلام الكرتون التي يحبها الأطفال بشكل كبير ويبحثون عنها، كما انه يتلاءم المحتوي الذي تعرضه القناة من أفلام وبرامج مع الكثير من الفئات العمرية ولا يقتصر على الأطفال فقط، ولذلك السبب اشتهرت كثيراً القناة وانتشرت ما بين القنوات الخاصة بالأطفال الأخرى وكثر البحث عنها وعن التردد الخاص بها لضبط جهاز الاستقبال عليها، حيث تعمل القناة بشكل مستمر دون توقف، لذلك نقدم لكم اليوم تردد قناة كوجي للأطفال على القمر الصناعي النايل سات.

تردد قناة كوجي 2019