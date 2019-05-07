cbc drama frequency تردد سي بي سي للدراما 2019 ضبط القناة ومتابعة المحتوى الهام بداخلها

يتردد اسم قناة سي بي سي دراما كثيراً بين المشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي في شهر رمضان المبارك، حيث تهتم القناة بشكل كبير في عرض أقوى المسلسلات التي تحقق نسب مشاهدات مرتفعة وتجذب ملايين المشاهدين على متابعتها، لذا سننقل لكم في هذه المقالة تردد قناة سي بي سي دراما على القمر الصناعي النايل سات والمسلسلات التي ستعرض في السباق الرمضاني لهذا الموسم لتمكنوا من مشاهدتها بدون أي تشويش.

نتابع معكم الآن كافة الأخبار المتنوعة التي تخص ترددات النايل سات الغير مشفرة، القنوات التي تضم العديد من البرامج والأخبار الهامة، ونرصد معكم الترددات من أجل متابعة المحتوى الهام الذي تقدمه تلك القنوات، ونستمر برصد التحديثات من أجل متابعة أفضل لكافة الترددات

قناة سي بي سي دراما

تنتمي قناة سي بي سي دراما لمجموعة قنوات الـ CBC، وقد تمكنت منذ انطلاقها في عرض المسلسلات العربية التي تهم المشاهد العربي وتدفعه على متابعتها، لذا أصبحت واحدة من أهم القنوات التليفزيونية المتخصصة في عالم الدراما.

ذاع صيت قناة سي بي سي دراما في الآونة الاخيرة بعد عرضها مسلسلات حصرية تذاع لأول مرة فزاد إقبال المشاهدين عليها مثل مسلسل سابع جار، طلعت روحي، كارمن، نصيبي وقسمتك 1 و2.

المسلسلات التي ستعرض على قناة سي بي سي دراما في رمضان

يحرص عدد كبير من المشاهدين على معرفة المسلسلات التي سيتم عرضها على قناة سي بي سي دراما في رمضان 2019، ومن أهم هذه المسلسلات هي: “مسلسل لمس أكتاف، بدل الحدوتة تلاتة، بركة، حكايتي، طلقة حظ”

تردد قناة سي بي سي دراما على النايل سات