mbc masr 2019 تردد ام بي سي مصر على النايل سات .. تردد ام بي سي مصر 1-2 رصد التحديثات الهامة حول...

يبحث المشاهدين عن القنوات التي ستقوم بعرض المسلسلات في شهر رمضان 2019 حتى يتمكنوا من متابعتها، ومن أبرز القنوات المشهورة بعرض المسلسلات الرمضانية والبرامج المتنوعة التي تجذب ملايين المشاهدين وتدفعهم على متابعتها بشكل دائم في رمضان هي قناة إم بي سي مصر، لذا من خلال موقعنا سننقل لكم أحدث تردد لقناة إم بي سي مصر 1 و 2 على القمر الصناعي النايل سات لتتمكنوا من مشاهدة أفضل المسلسلات والبرامج الترفيهية في السباق الرمضاني بجودة عالية وبدون أي تشويش.

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قناة ام بي سي مصر

تعد قناة ام بي سي مصر إحدى القنوات التابعة لمجموعة الـ MBC التي انطلقت في نوفمبر 2012، ومنذ افتتاحها تمكنت من جذب المشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي وبالأخص مصر، وذلك نظراً لعرضها كل ما يهم الشعب المصري من أخبار، بالإضافة إلى عرضها عدد من البرامج الترفيهية التي حققت نسب مشاهدة قياسية.

المسلسلات التي ستعرض على قناة إم بي سي مصر

من المعروف أن تهتم قناة إم بي سي بعرض عدد من المسلسلات في شهر رمضان وخاصة المسلسلات الجماهيرية التي تجذب المشاهدين من عرض أول الحلقات، ومن أهم المسلسلات التي سيتم عرضها في رمضان 2019 هو مسلسل ولد الغلابة، ومسلسل شقة فيصل، ومسلسل فكرة بمليون جنيه، ومسلسل قابيل، ومسلسل زي الشمس بالإضافة إلى برنامج رامز في الشلال.

تردد قناة إم بي سي مصر 1

القمر الصناعي: النايل سات

الاستقطاب عمودي

التردد 12015

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة إم بي سي مصر 2