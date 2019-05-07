تحديث تردد قناة الحياة Alhayat 2019 الحمرا والبنفسجي .. باقة قنوات الحياه لمتابعة العديد من الأعمال...

من أهم وأكثر القنوات الفضائية انتشارا هي مجموعة قنوات الحياة Al hayat TV حيث تملك تلك المجموعة الفضائية قاعدة جماهيرية كبيرة ليست على المستوى المحلي بل امتدت وشملت جميع أرجاء الوطن العربي ككل، حيث تعبر للعديد من المتابعين والمشاهدين أفضل قنوات فضائية لهم، لذلك وعبر الأسطر التالية سنقوم برصد تردد قناة الحياة 1 “الحمراء”، فضلاً عن استعراض تردد قناة الحياة البنفسجي الحياة 2 عبر القمر الصناعي المصري النايل سات، كما سنقوم أيضاً برصد المسلسلات التي سيتم عرضها عبر شاشات قنوات الحياة في شهر رمضان الكريم 2019.

الآن شارك برأيك حول جودة قنوات النايل سات الغير مشفرة، القنوات المتنوعة التي نقوم بعرضها من وقت للثاني، ونستمر برصد المحتوى الهام حول القنوات الغير مشفرة، ونتابع العديد من التحديثات الهامة الإخبارية الآن، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم للرجوع إليه

قناة الحياة الحمراء

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انطلق أول بث فضائي لقناة الحياة 1 في عام 2008 ومع بداية عرضها الأول نجحت القناة بكل جدارة عن اكتساب عدد كبير من الجماهير فضلاً عن حصولها على ترتيب جيد بين القنوات الفضائية الأخرى.

تردد قناة الحياة 1

القمر الصناعي : النايل سات

التردد: التردد: 12206 HD 12206 SD

معدل الترميز: 27500

استقطاب: رأسي

مسلسلات رمضان على الحياة 1

هوجان البرنسيسة بيسة هوجان طلقة حظ كلبش 3 طلقة

قناة الحياة البنفسجي

قناة الحياة البنفسجي هو من ضمن مجموعة قنوات الحياة الفضائية المصرية، وتعرف باسم الحياة 2، تعرض قناة الحياة البنفسجي محتوى متنوع ما بين الأعمال الدرامية، والرياضية، فضلا عن البرامج الرياضية.

تردد القناة البنفسجي