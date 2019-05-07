متابعة تردد النهار على النايل سات .. تردد قناة النهار Alnahar 2019 نايل سات على مدار 24 ساعة

تعد قناة النهار واحدة من أقوى القنوات التليفزيونية التي تمكنت من تحقيق نسبة مشاهدات قياسية في فترة وجيزة من انطلاقها، تحرص القناة في شهر رمضان من كل عام على تقديم أقوى المسلسلات والبرامج التي تحظى على إعجاب المشاهدين، لذا في هذه المقالة سنتابع معكم في الأسطر التالية تردد قناة النهار على القمر الصناعي النايل سات.

لا يفوتك الآن ضبط التردد الخاص الآن، القنوات الهامة على النايل سات، ونتابع معكم ترددات النايل السات الغير مشفرة، التي نقوم بعرضها الآن، ونقوم بالإستعلام عن الأخبار التي تخص ترددات النايل سات المفتوحة، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد.

قناة النهار

انطلقت شبكة قنوات النهار في عام 2011، نجحت في تقديم محتوى إعلامي متنوع يشمل برامج “طبخ، رياضة، إخبارية” ومسلسلات وأفلام، وهذا الأمر أدى إلى جعلها من أهم القنوات التليفزيونية للمشاهد المصري.

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تبث القناة محتواها على مدار اليوم 24 ساعة بدون أي تشويش أو تشفير، كما تحرص القناة في محتواها على إرضاء ذوق المشاهد وأيضاً تخاطب جميع الفئات العمرية، وذلك من خلال تقديمها لمسلسلات كوميدية أو تاريخية.

ساهم وجود الإعلامية دعاء فاروق وتقديمها لبرنامجها الاجتماعي والديني في القناة على زيادة نسب المشاهدات بشكل كبير، وأيضاً عودة الغعلامي محمود سعد إلى الساحة الإعلامية وتقديمه لبرنامجه الجديد على القناة.

تحرص القناة في خلال شهر رمضان من كل عام على تقديم مسلسل للأطفال ومن أشهر المسلسلات التي تم تقديمها على القناة هو مسلسل بكار الذي يحظو على إعجاب ومشاهدة ملايين المشاهدين سواء من الصغار أو الكبار.

تردد قناة النهار

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11488

الاستقطاب أفقي

معامل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 4/3

نتابع خلال شهر رمضان على قناة النهار، أقوى البرامج والمسلسلات التي ستنال اعجاب المشاهدسن، كما اعتدنا كل عام من باقة شبكة قنوات النهار، وقد أوردنا تردد قناة النهار في أعلى المقال لتتمكنوا من التقاط القناة بشكل جيد.