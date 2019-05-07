تحديث تردد قناة الحياة الحمرا| ترددات باقة قنوات الحياة 2019 لمتابعة الأعمال الفنية بشهر رمضان 2019

نتابع من خلال عرب فور نيوز تردد القنوات المجانية والمشفرة على النايلسات والعرب سات، ونتطرق اليوم للحديث عن تردد قناة الحياة، وننقل لكم كافة الأخبار المتعلقة بأية قناة، كما نتابع تحديثا مستمرا لترددات القنوات، ويسعدنا أن نلتقى استفساراتكم وتعليقاتكم بأسفل المقال وسيتم الرد عليها فورا.

ويتردد اسم قنوات الحياة Alhayat TV بصورة كبيرة على ألسنة المشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي، فهي تعد قناتهم الاولى التي يحرص ملايين المشاهدين على متابعتها بشكل دائم، لذا سنستعرض معكم في هذه المقالة تردد قناة الحياة 1 “الحمراء” والحياة 2 “البنفسجي” على القمر الصناعي النايل سات وقائمة المسلسلات التي ستعرض على هذه القنوات في رمضان 2019.

قناة الحياة الحمراء

تعتبر قناة الحياة الحمراء القناة الأولى والوجهة لشبكة قنوات الحياة، حيث إنها من أول قنوات الحياة التي انطلقت في البث في عام 2008 ومنذ هذا الوقت تمكنت القناة من جذب المشاهدين وتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة في فترة وجيزة.

تردد قناة الحياة الحمراء

التردد: 12206 HD 12206 SD

الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500

المسلسلات التي ستعرض في رمضان 2019 على الحياة الحمراء

من أهم القنوات التي ستعرض على قناة الحياة الحمراء في رمضان 2019 هي “كلبش 3، طلقة حظ، الضاهر، هوجان، البرنسيسية بيسة، بالإضافة إلى برنامج هاني في الأدغال”.

قناة الحياة البنفسجي

تعرف قناة الحياة البنفسجي باسم الحياة 2، نجحت هذه القناة في جذب عدد كبير من المشاهدين نظراً لما تقدمه من محتوى متكامل من برامج سواء كانت اجتماعية أو رياضية وأفلام ومسلسلات درامية، بالإضافة إلى البرنامج الذي يقدمه الإعلامي أحمد رجب الذي يدفع المشاهدين للإثارة والتشويق.

تردد قناة الحياة البنفسجي