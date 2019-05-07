تحديث تردد قناة سي بي سي سفرة CBC 2019 Sofra الآن على النايل سات

نتابع اليوم من خلال عرب نيوز، تردد قناة سي بي سي سفرة وهو من أهم ترددات القنوات الفضائية في مصر والعالم العربي، وقد تمكن القناة في وقت قصير من الإستحواذ على قطاع عريض من المشاهدين، وذلك نظراً لاهتمامها وحصرها على تقديم أفضل برامج تعليمية لفنون الطبخ،ونظراً لاقتراب قدوم شهر رمضان نقدم لكم تردد قناة سي بي سي 2019 عبر القمر الصناعي النايل سات فضلاً عن توضيح برامج رمضان ومواعيد العرض.

قناة سي بي سي 2019

قناة سي بي سي سفرة يتابعها العديد من المتابعين في مصر وعلى مستوى الوطن العربي بأكمله، وخاصة محبي فنون الطبخ، فمن خلال برامج قناة سي بس سي سفرة يمكن تعليم طهي وعمل أحدث الأكلات سواء المحلية أو العالمية وذلك على أيدي أمهر الطهاه.

تقدم قناة cbc كما أشارنا أفضل برامج فنون الطهي، كما تقدم أيضاً برامج التغذية السليمة فضلاً عن برامج المرأة “موضة ، وأحدث الصيحات”، فضلاً عن تقديم برامج وانظمة تخص طرق تنظيف المنزل بشكل بسيط وصحي.

برامج رمضان 2019 عبر قناة cbc سفرة

برنامج الأكيل……. · 04:00 مساءً

برنامج الشيف……. · 12:15 مساءً

برنامج حكاوي المشاوي….. · 05:00 مساءً

برنامج سندوتش وحاجة ساقعة …. · 11:00 صباحًا

برنامج طبخة ونص….. · 11:30 مساءً

برنامج على أد الأيد ….. · 10:00 صباحًا

برنامج زعفران وفانيلا….. · 01:30 مساءً

برنامج أميرة في المطبخ…….. · 10:15 مساءً

تردد قناة سي بي سي سفرة