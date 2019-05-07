أضبط تردد قناة المجد قرآن Almajd Quran 2019 لمتابعة القرآن والسنة على النايل سات طوال 24 ساعة

يبحث عدد كبير من المشاهدين على تردد قناة المجد للقرآن الكريم على القمر الصناعي النايل سات، حيث تعد القناة من أهم القنوات المتخصصة في تلاوة القرآن الكريم بدون أي فواصل إعلانية، وفي هذه المقالة سنستعرض معكم تردد قناة المجد على النايل سات حتى تتمكنوا من مشاهدة القناة مع قدوم شهر رمضان الكريم أعاده الله عليكم باليمن والخير والبركات.

قناة المجد للقرآن الكريم

قناة المجد قناة سعودية انطلف البث الرسمي لها يوم 17 أغسطس 2004 / مطلع رجب 1435 هـ، وتميزت القناة منذ انطلاقها ببث تلاوات لنخبة كبيرة من الشيوخ في جميع أنحاء الوطن العربي بدون أي فواصل إعلانية أو دعائية.

تبث القناة تلاوات القرآن الكريم على مدار اليوم 24 ساعة مجاناً وبدون أي تشفير، وهذا الامر أدى إلى زيادة إقبل ىالجمهور عليها، حيث أن القناة تتبع شعار “قرآن يتلى أناء الليل وأطراف النهار”، بالإضافة إلى تقديمها لتفسيرات الآيات الكريمة.

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تحرص القناة على استخدام أنظمة عالية الجودة وتقنيات حديثة في بث محتواها وذلك من خلال استخدام أنظمة الـ HD و الـ SD، وبذلك يتمكن المشاهد من مشاهدة المحتوى بجودة عالية وأفضل صورة.

تردد قناة المجد للقرآن الكريم

يمكنكم أعزائي المشاهدين ضبط تردد قناة المجد للقرآن الكريم على القمر الصناعي النايل سات من خلال ضبط الترددات الموجودة في الجدول التالي.

القمرالصناعي: نايل سات

التردد: 12054 / 12053

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي V

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

يمكنكم متابعي عرب فور نيوز، الإستمتاع باتلإستماع للعديد من القراءات والتلاوات القرآنية بصوت أفضل القرائ والمشايخ، من خلال ضبط تردد قناة المجد للقرآن الكريم على أجهزة الإستقبال المتوفرة لديكم، وفي حالة وجود أية مشكلة يمكنكم الإتصال بالفني.