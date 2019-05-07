القنوات المفتوحة الناقلة مباراة برشلونة وليفربول اليوم الثلاثاء 7-5-2019 في إياب دوري أبطال أوروبا

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة برشلونة وليفربول ، حيث أنه قد حان موعد مباراة برشلونة وليفربول في منافسات إياب دوري أبطال أوروبا الدور نصف النهائي، حيث أن المباراة التي جمعت بين الفريقين في الذهاب انتهت بفوز فريق برشلونة بثلاثة أهداف نظيفة، بينما على ليفربول اليوم أن يقوم بتسجيل أربعة أهداف كي يتمكن من التأهل إلى الدور النهائي.

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة برشلونة وليفربول

وقد استطاعت قناة بي إن سبورت إتش دي الأولى أن تقوم بالحصول على حق نقل المباراة على الهواء مباشرة، ولكن القناة مشفرة، ينبغي أن يقوم المشاهد بعمل الاشتراك كي يتمكن من متابعة اللقاء، بينما هناك الكثير من القنوات المفتوحة التي ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة، وهي:

القناة التردد القمر الصناعي قناة RAI 1 التردد: 11766 أو 10992 هوتبيرد 1-6 قناة CBC Sport HD التردد: 11135 أوروبا ستار 1 قناة Varzish Sport HD التردد: 12548 Apstar 2r قناة ZDF HD التردد: 11953 أسترا قناة Varzish Sport HD: التردد: 11843 Insat 2dt قناة ZDF HD التردد: 11054 القمر الصناعي: هوت بورد

موعد مباراة برشلونة وليفربول في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ونستطيع اليوم الاستمتاع بواحدة من أهم مباريات كرة القدم في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي تجمع برشلونة وليفربول وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.