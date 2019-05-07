الآن cbc sofra frequency تردد قناة سي بي سي سفرة 2019 لعرض أشهر برامج للطبخ والأكلات الشهية

تعد قنوات الطبخ من القنوات التي يقبل عليها المشاهدين وبالأخص السيدات في شهر رمضان، حيث يبحثن دائماً على تردد قنوات الطبخ على كافة الأقمار الصناعية، ومن أشهر قنوات الطبخ المصرية والعربية هي قناة CbC Sofra التي حققت نجاح منقطع النظير في فترة وجيزة من انطلاقها، وفي هذه المقالة سننقل لكم تردد قناة CbC Sofra على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات بالإضافة إلى أهم البرامج التي ستعرض على شاشتها في شهر رمضان.

قناة CBC Sofra

تمكنت قناة سي بي سي سفرة من جذب الجمهور في جميع أنحاء العالم، حيث تمتلك القناة نخبة من أهم وأشهر الشيفات على مستوى الوطن العربي التي يحرص المتابعين على مشاهدة المأكولات والمشروبات التي يقومون بتحضيرها مثل الشيف شربيني، الشيف نجلاء الشرشابي، والشيف أميرة وغيرهم.

تبث القناة برامج الطبخ على مدار اليوم 24 ساعة بدون أي انقطاع أو تشويش، كما أن من فترة للأخرى تقوم القناة بالتجديد في برامجها وبالأخص في أوقات المناسبات، وذلك احتفالاً بالمناسبة.

برامج رمضان 2019 عبر قناة cbc سفرة

برنامج الأكيل……. · 04:00 مساءً

برنامج الشيف……. · 12:15 مساءً

برنامج حكاوي المشاوي….. · 05:00 مساءً

برنامج سندوتش وحاجة ساقعة …. · 11:00 صباحًا

برنامج طبخة ونص….. · 11:30 مساءً

برنامج على أد الأيد ….. · 10:00 صباحًا

برنامج زعفران وفانيلا….. · 01:30 مساءً

برنامج أميرة في المطبخ…….. · 10:15 مساءً

تردد قناة سي بي سي سفرة على القمر الصناعي النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات

تردد: 11488

معدل الترميز: 27500

استقطاب: أفقي H

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي عرب سات

تردد: 11390

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 4/3

هذا وقد عرضنا إليكم تردد قناة سي بي سي سفرة، للتمتع بمتابعة أكبر الشيفات وأحلى الأكلات الشهية لتقديمها على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان المعظم،هذا ويمكنكم استقبال التردد الجديد لقناة سي بي سي سفرة على أجهزة الاستقبال.