استقبل احدث تردد قناة ام بي سي بوليود عبر القمر الصناعي النايل سات 2019 …..قناة MBC Bollywood...

احدث تردد لقناة ام بي سي بوليود “MBC Bollywood”، تعتبر قناة ام بي سي بوليود من القنوات المفضلة لدي الكثيرون من عشاق متابعة الأعمال الفنية الهندية، بمختلف تصنيفاتها، سواء درامية أو الأفلام الهندية المتميزة، التي أصبحت الآن ذات أعلى مشاهدة في المنطقة العربية ودول أسيا، فصناعة السينما الهندية قد شهدت تطوراً تقنياً رهيباً في الآونة الأخيرة، مما زاد الإقبال على متابعة الأعمال الهندية بصورة مستمرة، وعلى قناة “MBC Bollywood” لذا سعت القناة منذ بداية انطلاقها أن تقدم طابع مختلف متنوع، فهي تقدم الأفلام والمسلسلات الهندية باللغة العربية بعد أن تتم عملية الدبلجة أو الترجمة، فانتشرت القناة بصورة واضحة ببين مشاهدين العالم العربي، لذا حازت قناة ام بي سي بوليود، على نسبة مشاهدة عالية مؤخراً،وقناة تبث ام بي سي بوليود فقراتها عبر القمر “نايل سات”، وسنعرض عليكم التردد الجديد بعد التحديث الأخير له، فتابعونا.

عن قناة ام بي سي بوليود

تندرج قناة ام بي سي بوليود ضمن قائمة من قنوات ام بي سي السعودية، لصاحبها “وليد بن إبراهيم”، وهى القناة الفريدة بينهم التى تخصصت بتقديم أروع المسلسلات والأفلام والأغاني والبرامج الهندية المتميزة، التي يتابعها الملايين حول العالم، نظرا لما تعرضه القناة من أحداث بوليود وأخر أخبار الأفلام المعروضة حصرياً.

محتوى قناة ام بي سي بوليود

تقدم قناة ام بي سي بوليود محتوى متنوع راقي هادف، تحرص من خلاله على تلبية متطلبات جميع الفئات العمرية، فأصبحت قناة ام بي سي بوليود قناة عائلية، يلتف حولها الأسرة العربية حول العالم، لتقديمها محتوى يتنوع ما بين المسلسلات والأفلام الهندية التي تميزت بطابع خاص متميز أحبه الجمهور العربي، إلى جانب فقرات مخصصة لعرض الأغاني الهندية لفنانين وفنانات الهند المشهورين فالأغنية الهندية لها طابع متميز، وتقوم قناة ام بي سي بوليود بتغطية شاملة لأكبر مهرجانات الهند السنوية.

مسلسلات قناة ام بي سي بوليود خرل شهر أبريل 2019

تذاع مجموعة من المسلسلات الشيقة على قناة ام بي سي بوليود منها الدرامية والرومانسية ومن أكثر هذه المسلسلات متابعةٌ:

مسلسل حب الصدفة

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مسلسل سرقت زوجي

مسلسل الحب المنتظر

مسلسل للعشق جنون