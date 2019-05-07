“الآن” تردد قناة لنا السورية LANA TV على القمر الصناعي نايل سات

تبحث الكثير من الأسر العربية وبالأخص السورية عن ترددات القنوات التي تهتم بالقيم العربية، وتعد قناة لنا بلس السورية إحدى هذه القنوات، والتي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة، وذلك نظرا لأنها تناسب جميع الفئات العمرية، وجميع طبقاتها، وسوف نعرض لكم من خلال هذه المقالة كل ما تحتاجه من معلومات عن قناة لنا بلس السورية، وتردداتها، بحيث يمكن الاستمتاع بمشاهدتها، بعد ضبط ترددها على جهاز الاستقبال الخاص بكم.

تردد قناة لنا السورية LANA TV

تعد قناة لنا بلس السورية من أهم القنوات العربية التي تهتم بالقيم والمبادئ العربية، والذي يتضح من خلال برامجها الاجتماعية التي تتواءم مع جميع طبقات المجتمع، وتناسب أيضا كافة الفئات العمري المختلفة، هذا بالإضافة إلى أنها تتبنى شعار “لنا ما نرى”.

وتعتبر قناة لنا بلس السورية قناة جديدة، حيث بدأ بثها التجريبي في مارس من هذا العام، ليس هذا فقط بل حازت على شهرة بالغة من خلال كم المشاهدين من كل الدول العربية، بل والإفريقية بشكل عام، وذلك لما تستخدمه من أسلوب شيق ومثير في عرض برامجها المختلفة.

البرامج التي تقدمها قناة لنا بلس “بلاس” السورية” LANA TV

يجدر بنا الإشارة هنا إلى أن قناة لنا بلس السورية تتضمن برامج اجتماعية هادفة، تعمل على تنمية الوعي الفكري العربي، هذا بالإضافة إلى الكثير من الأعمال الدرامية المتنوعة والمنتقاة بعناية لتنال إعجاب المشاهدين.

ومن أشهر هذه البرامج التي تقدمها قناة لنا بلس السورية:

برنامج “قصة حلم”، والذي تقدمه الإعلامية الشهيرة “رابعة الزيات”

برنامج “فيه أمل” والذي تمتعنا بعرضه النجمة المتألقة “أمل عرفة”

تردد قناة لنا بلس “بلاس” السورية” LANA TV على القمر الصناعي النايل سات

نقدم لكم من خلال الجدول التالي تردد قناة لنا بلس السورية على القمر الصناعي النايل سات، وما عليكم سوى ضبط التردد على جهاز الاستقبال الخاص بكم، ثم متابعتها والاستمتاع بها، فهي قناة تبث مجانا طوال الـ 24 ساعة دون انقطاع أو تشويش.

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معامل التصحيح معدل الترميز القطبية التردد القمر الصناعي 4/3 27500 رأسي 12360 نايل سات 4/3 27500 أفقي 10727 نايل سات

وبهذا تستطيع متابعة جميع برامج القناة دون توقف، بل وتستطيع متابعة البث المباشر لها من خلال هذه الرابط:

رابط البث المباشر لقناة لنا بلس السورية

الصفحة لرسمية لقناة لنا بلس السورية على تويتر

الصفحة الرسمية لقناة لنا بلس السورية على الفيس بوك

الموقع الرسمي لقناة لنا بلس السورية على اليوتيوب