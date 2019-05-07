بث” تردد قناة دي أم سي DMC Sports الرياضية على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة دي أم سي DMC Sports على قمر نايل سات الصناعي حيث أن القناة تُبث منذ عام 2016 بصورة مجانية غير مشفرة، وتقوم بعرض العديد من مباريات الدوري المصري الممتاز على الهواء مباشرًا، وكذلك مباريات بطولة كأس مصر وغيرهم من المباريات الهامة، كما تمتلك قناة دي ام سي العديد من المحللين والمعلقين الرياضيين وتعمل على تقديم الكثير من البرامج المتميزة.

تردد قناة دي أم سي DMC Sports

حرصت قناة دي أم سي الرياضية DMC Sports على عرض برامج رياضية مميزة ومختلفة، حيث تهتم بتقديم تحليل رياضي للمباريات قبل المباراة للتعرف على تشكيل الفريقين عن طريق عدد من الاستديوهات التحليلية التي يقدمها نبذة من أهم المحللين الرياضيين وكذلك تقدم تحليل خاص بين الشوطين.

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برامج قناة دي أم سي الرياضية DMC Sports

تقدم قناة دي أم سي الرياضية العديد من البرامج التحليلية الرياضية التي تتفرغ لتحليل المباريات وتعمل على مواكبة كل ما هو جديد في عالم كرة القدم ومتابعة دورية لجميع فرق الدوري المصري الممتاز.

من البرامج التي تقدمها قناة دي أم سي برنامج في المقصورة الذي يقدمه الإعلامي محمد بركات نجم النادي الأهلي السابق، وبرنامج “الحريف” الذي يقدمه المعلق الرياضي ابراهيم فايق، وبرنامج الكورة مع عفيفي من تقديم الإعلامي المصري أحمد عفيفي، وغيرها من البرامج الرياضية الأخرى، التي تعمل على تقديم تحليل شامل للمباريات وكذلك أداء فرق الدوري العامة ودرس نقط ضعف الفرق، كما حرصت على تقديم المباريات بخاصية HD عالية الجودة.

تردد قناة دي أم سي الرياضية DMC Sports 2019

بدأت قناة دي أم سي الرياضية DMC Sports بثها على قمر نايل سات الصناعي في عام 2016.