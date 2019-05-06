موعد مسلسل كلبش 3 الحلقة الأولى على قناة ON E في رمضان Kalabsh – سليم الأنصاري راجع

موعد مسلسل كلبش 3 الحلقة الأولى على قناة ON E في رمضان 2019، نتعرف عليه من خلال هذه الصفحة حيث يعود إلينا النجم الكبير أمير كرارة بمسلسل كلبش 3 الجزء الثالث والذي يحمل الكثير من الأحداث المثيرة والهامة على الساحة الفنية، وقد حقق مسلسل كلبش نجاحاً كبيراً وقت عرض الجزء الأول والثاني منه خلال السنوات الماضية مما أدي إلى تشريع أصحاب العمل في العمل على تقديم الجزء الثالث منه.

وكان مسلسل كلبش قد استحوذ على نسب مشاهدة عالية جداً في السنوات الماضية فقد كان مسلسل كلبش للنجم أمير كرارة يحقق أعلى نسب مشاهدة على يوتيوب وعبر المواقع الإلكترونية التي تقوم بنشر حلقات المسلسل بصفة مستمرة طوال أيام شهر رمضان المبارك العام الماضي.

مسلسل كلبش 3 على قناة ON E رمضان 2019

تدور أحداث مسلسل كلبش 3 الجزء الثالث عن نية تقديم سليم الأنصاري الاستقالة من وزارة الداخلية والعمل على افتتاح شركة أمن، وتدور الأحداث إلى أن ينشأ خلاف بين شريكه وتتحول هذه المشاكل إلى صراعات وعداوة، ومسلسل كلبش 3 من بطولة أمير كرارة وروجينا وأحمد العوضي ياسر علي ماهر والراقصة دينا ومحمد علي رزق وماجد المصري، ومن تأليف باهر دويدار ومن إخراج بيتر ميمي.

موعد مسلسل كلبش 3 الحلقة الأولى 1

وفيما يخص موعد مسلسل كلبش 3 الحلقة الأولى 1 الجزء الثالث، فقد أعلن مخرج هذا العمل بيتر ميمى، عن موعد الحلقة الأولى من مسلسل “كلبش 3” للنجم أمير كرارة، اليوم الأحد 5-5-2019 وذلك في تمام الساعة 12 منتصف الليل على قناة ONE.

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وتجدون عبر قسم أخبار الفن مشاهدة مسلسل كلبش 3 الحلقة الأولي 1 اليوم على قناة ON E الناقلة في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، والجدير بالذكر أن هذا التوقيت هو نفس توقيت موعد مسلسل كلبش العام الماضي.

ويترقب الجميع متابعة أحداث مسلسل كلبش 3 الحلقة الأولى، وذلك بعد أن تم إطلاق النار على سليم الأنصاري في نهاية الجزء الأول، ومن المتوقع أن يحقق مسلسل كلبش الجزء الثالث نجاحاً باهراً خلال هذا العام في رمضان 2019.