تردد قناة تونس الوطنية الأرضية المفتوحة على النايل سات| القناة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم...

نعرض عليكم تردد قناة تونس الوطنية الأرضية المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات، وهي القناة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي مجانا اليوم، حيث سيكون تردد قناة تونس الوطنية المفتوحة، من بين تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم والنجم الساحلي، وذلك في ظل منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، حق بث المباراة للفريق صاحب الأرض والجمهور مجانا، على أحد القنوات الأرضية.

تردد قناة تونس الوطنية الأرضية المفتوحة

الآن سنترككم مع معلومات تردد قناة تونس الوطنية الأرضية المفتوحة المفتوحة، التي ستعرض مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي مباشرة اليوم بشكل مجاني، من أجل ادخلها إلى أجهزة الاستقبال الخاصة بكم ومتابعة مباراة اليوم.

تردد قناة تونس الوطنية على النايل سات

القناة التردد معدل الترميز قناة تونس الوطنية ” Tunisian national channel” 10795 رأسي 27500

تردد قناة تونس الوطنية على هوتبورد

الاستقطاب التردد معدل الترميز عمودي 12149 27500

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متابعة مباراة الزمالك والنجم اليوم.

توقيت مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم

مباراة الزمالك اليوم والنجم التونسي في مباراة العودة، من مباريات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، ستنطلق ابتداء من الساعة 19.00 بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة 20.00 ليلا بتوقيت تونس، وفي التاسعة من ليلة اليوم بتوقيت مصر المحلي، الذي يصادف الساعة العاشرة من ليلة اليوم، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

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الان بداية متابعة مباراة الزمالك والنجم الساحلي، في مباراة العودة من مباريات نصف نهائي كاس الكونفدرالية الإفريقية 2019، ومن هنا تجدون رابط مشاهدة الزمالك النجم الساحلي الان.

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