أضبط تردد قناة الوطنية التونسية المفتوحة 2019 مباشر على النايل سات الناقلة مباراة الزمالك  والنجم...

تردد قناة الوطنية التونسية 2019 تردد قناة تونس الوطنية الأرضية المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات، يهتم الكثير من المشاهدين متابعة، ومعرفة تردد قناة التونسية الوطنية، و التي يتم بثها على جميع الأقمار الصناعية، ويتابع هذه القناة نسبة كبيرة من المشاهدين داخل دولة تونس الشقيقة، وخارجها حيث تقوم ببث الكثير من المسلسلات، والبرامج طوال اليوم، وعند قدوم شهر رمضان المبارك تقوم ببث جميع المسلسلات الحصرية في هذا الشهر حتى يتمكن جميع المشاهدين الاستمتاع قناة التونسية الوطنية.

تردد القناة التونسية الوطنية على النايل سات

يمكن لجميع المشاهدين متابعة قناة الوطنية التونسية على الترددات التالية حيث يتم متابعتها من خلال القمر الصناعي النايل سات حتى يتم مشاهدة جميع البرامج، والمسلسلات على مدار الساعة، ويتابع الكثير من المشاهدين هذه القناة نظرا لما تقدمه من البرامج الهامة، والمفيدة بالإضافة إلى أنها تقوم بتقديم مسلسلات اجتماعية كوميدية، والتي يفضلها الكثير من المتابعين ونتمني لكم مشاهدة ممتعة على قناة الوطنية التونسية من خلال هذه الترددات.

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الإستقطاب معامل تصحيح الخطأ النايل سات Nile Sat 7W 10795 27500 عمودي (V)

تردد القناة التونسية الوطنية

يوجد العديد من الترددات لقناة التونسية الوطنية، والتي يتم بثها على العديد من الأقمار الصناعية منها قمر العرب سات، والقمر الأوروبي، وأيضا الهوت بيرد، وسوف نقوم بتقديم بعض الترددات التي يتم بث هذه القناة عليها لاستقبالها على الرسيفر الخاص بكم، والاستمتاع ومشاهدة جميع المسلسلات، والبرامج التي تبث على هذه القناة واليكم الترددات التالية:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الإستقطاب معامل تصحيح الخطأ عرب سات Badr Sat 26E 12643 27500 أفقي (H) 5/6 هوت بيرد Hotbird 13E 12149 27500 عمودي (V) 5/6 يوتلسات Eutelsat 7.3W 11657 27500 عمودي (V) 5/6

تردد قناة تونس الوطنية على النايل سات

القناة التردد معدل الترميز قناة تونس الوطنية ” Tunisian national channel” 10795 رأسي 27500

تردد قناة تونس الوطنية على هوتبورد