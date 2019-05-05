تابع”الأن” تردد قناة المغربية الرياضية 3 علي القمر الصناعي نايل سات 2019/ونقل مميز...

قناة المغربية الرياضية 3 من القنوات المميزة، ليس في المغرب وحدها ولكن في العالم العربي، ويبحث عنها الكثير من عشاق الرياضة وخاصاً عشاق كرة القدم، حيث تنقل قناة المغربية الرياضية 3، مباريات الدوري المغربي والمباريات التي يشارك فيها منتخب المغرب، وتهتم بنقل المباريات التي تهم العالم العربي، وتتمتع القناة بنسبة مشاهدة عالية داخل المغرب خاصاً لنقلها الدوري المغربي، وعربياً لنقلها أهم الفاعليات العربية، وتقدم برامجها طوال اليوم حيث أنها قناة مفتوحة ليست مشفرة.

بدأت قناة المغربية الرياضية 3 بثها عام 2006 من مدينة الدار البيضاء، وهي تابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالمغرب، وتتميز القناة بمجموعة من البرامج، والإستديوهات التحليلية للمباريات لتوضيح الفنيات بالمباراة، ونحن من خلال موقعنا نوفر لكم كل جديد ونعرض عليكم، أحدث تردد قناة المغربية الرياضية 3 علي القمر الصناعي نايل سات لسهولة ضبطها.

المباريات اليوم

المغرب التطواني/ شباب الريف الحسيمي الساعة 4 عصراً الإسبوع السابع والعشرون يوسفية برشيد/ الدفاع الجديدي الساعة 4 عصراً الإسبوع السابع والعشرون الكوكب المراكشي/ اتحاد طنجة الساعة 6 مساءاً الإسبوع السابع والعشرون

تردد قناة المغربية 3 علي القمر الصناعي نايل سات 2019

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11474 v 27500 نايل سات

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أهم ما تنقلة قناة المغربية الرياضية 3

تنقل قناة المغربية الرياضية الدوري الممتاز – كأس العرش – دوري أبطال أفريقيا – كأس الإتحاد الأفريقي- كأس شمال أفريقيا – الدوري الإنجليزي الممتاز – كأس الإتحاد الفرنسي.