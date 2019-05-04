تردد قناة الراي الكويتية 2019 على نايل سات لمشاهدة أفضل المسلسلات العربية

تردد قناة الراي الكويتية من أهم الترددات الفضائية في الشرق الأوسط ودول الخليج، تقدم قناة الراي الكويتية العديد من البرامج المنوعة سواء السياسية أو الترفيهية أو الرياضية كل هذا بجانب عرضها لباقة من أقوي المسلسلات العربية المصرية والخليجية، كل هذا التنوع الكبير فيما تعرضه قناة الراي منحها شعبية كبيرة في الكثير من البلدان العربية وليس في دولة الكويت فقط، ومع اتساع القاعدة الجماهيرية المتابعة للقناة استطاع تردد قناة الراي الكويتية 2019 الانتشار بصورة كبيرة في دولة الكويت خصوصا والدولة العربية عموما.

في هذا الموضوع سنعرض عليكم متابعينا تردد قناة الراي الكويتية 2019 على نايل سات، كما سنوضح لكم أهم البرامج والمسلسلات التى ستعرض على قناة الراي في رمضان، بجانب ذلك سنوضح لكم متابعينا بيان بأهم مقدمي البرامج على قناة الراي الكويتية.

تردد قناة الراي الكويتية

يمكنكم متابعينا استقبال أحدث ترددات قناة الراي من خلال الجدول التالي

تردد قناة الراي الكويتية تردد القناة القمر الصناعي الترميز معامل التصحيح القطبية 11678 نايل سات 27500 3/4 عامودي

يجب التنويه إلى أن تردد قناة الراي السابق توضيحه متاح فقط على أجهزة الاستقبال الداعمة لتقنية HD وهوا ما يعني عدم جواز استقبال ترددات قناة الراي دون توافر هذه الخاصية في أجهزتكم.

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قناة الراي الكويتية

تعتبر قناة الراي الكويتية أولى القنوات الفضائية في دولة الكويت انطلق بث تردد قناة الراي الكويتية لأول مره في عام 2004، تقدم قناة الراي الكويتية البرامج الإخبارية والدينية والسياسية والمسلسلات العربية والأفلام الأجنبية، كما تحرص قناة الراي الكويتية على إنتاج العديد والعديد من البرامج والمسلسلات وهوا ما يمنحها التميز عن غيرها من القنوات في الخليج العربي، ومن أشهر مقدمي البرامج على القناة هاشم أسد الله واحمد مال الله وصالح الراشد ومشاعل عقيل ونواف القطان وأحمد العنزي وأروى يوسف وغادة يوسف سالم الخضر سميرة عبد الله.

انتهينا من تقدين تردد قناة الراي الكويتية 2019 على نايل سات وسنوافيكم متابعينا بجدول برامج ومسلسلات القناة في رمضان فور إعلانه فتابعونا