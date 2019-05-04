“استقبل الآن” تردد قناة الساعة مسلسلات MOUSLSALAT دراما الجديد عبر القمر نايل سات ابريل

أضبط تردد قناة الساعة مسلسلات دراما على القمر الصناعي نايل سات، تعتبر مجموعة قنوات الساعة من أهم القنوات الترفيهية التي تبث للمشاهد العربي محتوى فني متنوع على مدار اليوم، وحققت القناة نجاحاً كبيراً خلال العامين الأخريين منذ بداية بثها الأول على النايل سات.

قناة الساعة مسلسلات، هي قناة تقوم بعرض أحدث انتاجات الدراما المصرية بشكل مجمع، حيث تقوم بعرض جميع حلقات المسلسل في أقل من أسبوع، بواقع خمس حلقات يومياً، حتى تتيح للمشاهد الفرصة لمتابعة أكبر عدد من المسلسلات الدرامية المصرية على مدار الشهر.

تردد قناة الساعة مسلسلات

القمر التردد معدل الترميز النايل سات 10872 عمودى 27500

وقد حققت شبكة قنوات الساعة نجاحاً كبيراً وسط هذا الكم الكبير من القنوات الفضائية المتخصصة في المجال الدرامي واستطاعات تثبت أحقيتها وتحقق نسب مشاهدة غير متوقعة خلال فترة وجيزة.

قناة الساعة مسلسلات هي واحدة من القنوات المهمة والتي تتميز بعروضها لأحداث الأعمال الدرامية المصرية وهي تتبع بقة قنوات شهيرة أثبتت نجاحها الفترة الأخيرة.