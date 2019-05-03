“الان استقبال” تردد قناة شاروخان هندي للأفلام الهندية على النايل سات أبريل 2019 بأعلى...

من خلال تلك المقالة سنتعرف على تردد قنا شاروخان هندي 2019، ويتضح لكم من أسم القناة أن قناة شاروخان هي قناة تختص بعرض الأفلام الهندية وتبث القناة على القمر المصري نايل سات وحققت القناة خلال العامين الأخيرين شعبية كبيرة لمحبي هذا النوع من الترفيه، خصة أن عدد القنوات التي تتخصص في الأفلام الهندية على النايل سات قليل للغاية رغم كثرة محبي تلك الأفلام.

قناة شاروخان هندي هي قناة مصرية مفتوحة وتبث بشكل مجاني للجميع، تتميز القناة بعرض أفضل الأفلام الهندية لأشهر أبطال بوليود، لكن ما يعيب القناة أن جودة الشاشة ليست بالجودة الكافية كم يعيب القناة كثرة الفواصل الإعلانية الطويلة بعض الشيء، لكن كل هذا قد يتغاضى عنه المشاهد في مقابل مشاهدة أفلام رائعة بشكل مجاني وهو ما توفره لكم القناة، وتحمل القناة أسم الفنان الهندي الشهير شاروخان.

تردد قناة شاروخان هندي

المدار القمر التردد FEC/SR الجودة التشفير 7.0°W نايل سات 10872 (V) 27500 – 5/6 SD مجاني

قناة شاوخان هندي هي تبع باقة قنوات الساعة للأفلام المتخصصة على القمر النايل سات وهي قنوات عديدة تعرض العديد من المحتويات المقرصنة.

وهذا هو التردد الرسمي لقناة شاروخان لاستقبالها يمكنكم كتابته بشكل صحيح واذا هناك مشكلة يمكنكم تركها بالتعليقات اسفل.