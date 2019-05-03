“استقبل حالا” تردد قناة ماسيبرو زمان Maspero Zaman على النايل سات 2019 الناقلة لتراث...

يمكن ضبط تردد قناة ماسيبرو زمان Maspero Zaman وهي أحد قنوات التلفزيون المصرية التي تبث فضائياً على النايل سات، وهي قناة تقدم محتوى فريد من نوعه، تستعين فيما تقدمه بأرشيف التلفزيون المصري من برامج مسابقات وبرامج حوارية قديمة حققت نجاحات كبيرة في الماضي، بالإضافة إلى كلاسيكيات الدراما المصرية عبر شاشتها على مدار اليوم.

قناة ماسيبرو زمان تعرض تراث ماسبيرو القديم بالأبيض والأسود، وذلك من خلال الأغنيات المتنوعة القديمة والسهرات الدرامية، وهي تابعة لشبكة قنوات النيل بالتلفزيون المصري، ومن برامج القناة “كاتب وقصة”” للإعلامية سميرة الكيلاني، برنامج “اخترنالكم” لفريال صالح، برنامج “بستان الألوان”، برنامج “كلمة في السهرة”، برنامج”لسه فاكر”، برنامج “نور الاسلام”.

تردد قناة ماسبيرو زمان

القمر الصناعي ترد القناة معدل الترميز والتصحيح النايل سات 11843 27500

ويستطيع أى شخص ألتقاط تردد ماسبيرو من داخل مصر والوطن العربي بإشارة قوية بأي حجم للطبق حتي إذا كان 70 سم.

قناة ماسبيرو زمان تقم بعرض البرامج القديمة والمسرحيات ومسلسلات الزمن الجميل، فهي بمثابة محاكاة لماسبيرو قبل عام 2000، وتقوم القناة بعرض برنامج عالم الحيوان بعد صلاة الجمعة أسبوعياً.

تقوم القناة بالبث الخاص بها لمدة 24 ساعة يومياً على مدار الأسبوع وتعد القناة من انجح قنوات التلفزيون المصري في الفترة الأخيرة.