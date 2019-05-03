“استقبل فورا” تردد قناة الحدث اليوم على النايل سات “قناة الزملكاوية” وموعد...

اضبط تردد قناة الحدث اليوم الناقلة لبرنامج الزمالك اليوم والتي أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن نقلها لمباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري المصري لكرة الموسم الرياضي الحالي 2018/2019، وتعد قناة الحدث اليوم من القنوات القريبة من نادي الزمالك ومن رئيس النادي حيث قام النادي خلال وقت سابق من هذا العام بشراء ثلاثة ساعات على الهواء مباشرة يومياً من أجل عرض برنامج يتحدث بلسان نادي الزمالك ويدافع عن قضاياه.

وقناة الحدث اليوم هي قناة متنوعة في العديد من البرامج الخاصة بها سواء برامج رياضية أو برامج منوعة أخرى بين سياسية وطبية وطبخ، لكن الشهرة الأساسية للقناة هي البرامج الرياضية خاصة التي يقدمها الإعلامي الزملكاوي أحمد الشريف وأحمد جمال، ومع المشاكل الأخيرة بين نادي الزمالك وشركة بريزنتيشن على خلفية رعاية الشركة للنادي الأهلي بمقابل مادي يفوق ضعف ما تم دفعه للزمالك وهو ما أعتبره مرتضي منصور إهانة للنادي الأبيض وقام بفسخ التعاقد مع الشركة، وجراء فسخ العقد فأن مباراة الزمالك وحرس الحدود لن تذاع على قنوات أون سبورت، وبالتالي أعلن مرتضى منصور يوم أمس أن قناة الحدث اليوم سوف تنقل المباراة على شاشتها.

تردد قناة الحدث اليوم

التردد معدل تصحيح الخطأ معامل الترميز 11823 v 5/6 27500

هذا هو تردد قناة الحدث اليوم على النايل سات وموعد برنامج الزمالك اليوم ويمكن استقبالها بطبق 70 سم من مصر أو أى مكان بالوطن العربي.

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أخبار عن القناة

برنامج الزمالك توقف وظهر بدلاً منه العديد من البرامج الخاصة أيضاً بنادي الزمالك بشكل غير رسمي، ولعل أبرزها برنامج ملعب الشريف الذي يقدمه الإعلامي أحمد الشريف.

يظهر عفت نصار اليوم لتحليل مباراة القمة وما حدث في اللقاء يوم أمس السبت.