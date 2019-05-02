بالكامل جميع ترددات باقة “قنوات أبو ظبي Abu Dhabi” مباشر على عرب سات ونايل سات و...

مباشر تردد باقة قنوات أبو ظبي يبحث عشاق الكرة في مصر والوطن العربي دائما عن القنوات الرياضية التي تقوم ببث مباشر لأهم المباريات ومباريات الفرق التي يشجعونها، فيهتم جمهور الساحرة المستديرة بمتابعة أهم الأحداث الرياضية واخر التطورات في عالم كرة القدم وكذلك مشاهدة المباريات مباشرًا على شاشة التليفزيون تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 HD المفتوحة الغير مشفرة Abu Dhabi Sports مباشر على النايل سات وباقي الاقمار الناقلة مبـــــــــــاريات نهائي كأس زايد للأندية الأبطال ودوري الخليج العربي.

الاتحاد والتعاون فى نهائي كأس خادم الحرمين على ابو ظبي

تردد باقة قنوات أبو ظبي

تعد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi واحدة من أهم وأشهر القنوات الرياضية الأكثر مشاهدة في الوطن العربي بمختلف بلدانه، حيث يتابعها عدد كبير من الجمهور من مختلف الفئات والأعمار والأجناس وتمتلك قناة أبو ظبي مجموعة من القنوات الرياضية حيث تنقسم قناة أبو ظبي الرياضية إلى عشرة قنوات رياضية مختلفة لتعمل على تغطية شاملة على مدار ال 24 ساعة لكافة الأخبار والاحداث الرياضية ان كانت محلية أو عالمية، ولذلك استطاعت مجموعة قنوات أبو ظبي خلال فترة قليلة أن تحوز على نسب مشاهدة عالية لثقة الجمهور في المحتوى الذي تقدمه القنوات مما جعلها تتصدر القنوات الرياضية في مصر والوطن العربي.

يحرص العاملين على مجموعة قنوات أبو ظبي على التطور الدائم لجودة القنوات لزيادة عدد المشاهدين للقناة وتهتم ببث كافة البطولات العربية وكذلك العالمية، كما تنقل المباريات المحلية في دولة الإمارات إضافة للدوري الخليجي والدوري الأوروبي وكذلك أمريكا الجنوبية.

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ويذكر أن مجموعة قنوات أبو ظبي تبث بجودة hd بالإضافة إلى بث بعض البرامج بجودة SD، ويزيد عدد المتابعين لمجموعة قنوات أبو ظبي لزيادة عدد متابعين كرة القدم حيث يتابعها عدد كبير من الشباب والرجال والأطفال إضافة للبنات أيضًا.

كما اهتمت مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi بالاشتراك مع باقة من أفضل وأشهر النجوم في الوطن العربي وكذلك مقدمي البرامج الرياضية المعلقين والمذيعين المميزين ذي الشهر الواسعة في مجال كرة القدم.

مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية المجانية

تنقسم مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية إلى قنوات مفتوحة وهي التي تبث بصورة مجانية دون تشفير أو حاجة لدفع اشتراكات شهرية لمتابعتها وتبث على قمر نايل وعرب سات، وتشمل قنوات ” أبو ظبي الرياضية 1 و 2 وأبو ظبي الرياضية إكسترا ومجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية HD وتنقسم ل سبعة قنوات 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 HD

مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية على قمر نايل سات الصناعي

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة 12226 27500 H 3/4 قنوات أبو ظبي الرياضية المشفرة 12467 27500 H 2/3 أبو ظبي الرياضية 1و2و3 11804 27500 H 5/6 قناة أبو ظبي الرياضية 5 12092 27500 V 5/6 أبوظبي الرياضية HD 7 12092 27500 V 5/6 أبوظبي الرياضية HD 5 12092 27500 V 5/6

تردد قنوات أبو ظبي كامله على جميع الأقمار الصناعية