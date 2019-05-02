استقبل تردد قناة Scare TV لأفلام الرعب 2019 … تشاهدون اليوم علىScare Tv احدث أفلام الرعب...

تردد قناة Scare TV لأفلام الرعب، أفلام الرعب والإثارة من الأفلام التي يعشقها الكثيرون من المشاهدين في المنطقة العربية، وخاصة بعد أن تخصصت بعض القنوات في عرض أفلام الرعب والأكشن Horror Movies، على مدار اليوم بشكل متصل،تردد قناة scare movie ومن أبرز وأهم تلك القنوات المتخصصة قناة Scare TV لأفلام الرعب، التي ظهرت عبر القمر الصناعي النايل سات، لتبث محتوى هادف وراقي موجه لمنطقة الشرق الأوسط، من خلال مجموعة من أفلام الرعب الأجنبية الحصرية التي نالت الجوائز ، فتعرض قناة Scare TV كل جديد في أفلام الرعب والخوف 2019.

تردد قناة Scare TV لأفلام الرعب

حرصت قناة Scare TV لأفلام الرعب أن تكون بشكل مستمر بين جمهورها فبثت بالمجان على مدار 24 ساعة بشكل متميز، لتقدم أروع أفلام الخوف والإثارة والتشويق، لتنال إرضاء جمهورها في مصر والوطن العربي، حيث تقدم قناة Scare TV لأفلام الرعب الفيلم مترجم إلى العربية، لذا استطاعت أن تنافس وبقوة قنوات الأفلام الأجنبي الأخرى بقوة عرضها للأفلام المترجمة الحصرية على مدار اليوم.

فيديو يوضح تردد قناة Scare TV لأفلام الرعب 2019

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استقبال تردد قناة Scare TV الصحيح لأفلام الرعب 2019

يمكن استقبال القناة بالبحث عنها حيث تظهر القناة على قائمة القنوات “Scare TV“، أو من خلال إدخال التردد الصحيح القناة عبر جهاز الريسيفر الخاص بكم،وإليكم جدول توضيحي يبين من خلاله تردد القناة:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب نايل سات 10872 27500 5/6 عمودي (V)

استقبل قناة Scare TV عبر الفيسبوك

قناة Scare TV الفضائية لأفلام الرعب 2019 ، من أهم القنوات المتخصصة في عرض مختلف أنواع أفلام الرعب والخوف، مما جعلها تتميز بموقعها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي قناة Scare TV عبر الفيس بوك ، لعرض آخر مستجدات برامجها من خلال هذا الموقع، ويمكنكم الآن دخول الموقع الرسمي لمتابعة كل جديد عبر قناة الرعب Scare TV.

-تشاهدون اليوم علىScare Tv

فيلم ‏Infestation يعرض السا عه 12:00 pm بتوقيت القاهرة

فيلم ‏French Kiss/ يعرض السا عه 2:30 pm بتوقيت القاهرة

فيلم ‏Vacancy/ يعرض السا عه 4:45 pm بتوقيت القاهرة

فيلم ‏Desperado/ يعرض السا عه 7:00 pm بتوقيت القاهرة

فيلم ‏Hostel/ يعرض السا عه 9:30 pm بتوقيت القاهرة

فيلم ‏Saw II/ يعرض السا عه 11:30 pm بتوقيت القاهرة

بانتظار جميع أسئلتكم للرد عليها من خلال التعليقات أسفل المقال، وسوف نقوم بتحديث المقال أول بأول في حال التغيير في تردد قناة Scare TV فتابعونا من خلال موقعنا موقع عرب نيوز.