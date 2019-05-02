“مباشر” استقبال تردد قناة دبي وان Dubai One | الآن تردد القناة الجديد على القمر الصناعي...

الآن نرصد القناة المجانية قناة دبي وان Dubai One، عبر الأقمار الصناعية عالية الجودة وبدون تشفير ، تردد قناة دبي وان الجديد hd علي النايل سات 2019 او العرب سات للتعرف على أهم برامجها المتنوعة المختارة، فقناة دبي وان واحدة من القنوات الشهيرة بالوطن العربي ، بتقديمها محتوى متنوع اجتماعي هادف يهم جميع فئات المجتمع العربي، فقناة دبي وان تميزت من ظهورها عبر الفضائيات لتقدم محتوى متميز استطاع أن يكون ذلك مناسبا لكل العرب حول العالم.

قناة دبي وان قناة منوعات تتنوع في تقديمها برامجها ما بين عرضها لأقوى الأفلام الأجنبية متنوعة التصنيف التي يبحث عنها عشاق مشاهدة الأفلام الأجنبية من مختلف الجنسيات، بالإضافة لعرضها المسلسلات الدرامية من حول العالم، كما تميزت قناة دبي وان بتقديمها برامج متنوعة تمزج مابين برامج ترفيهية وفنية واجتماعية، وغيرها الكثير من البرامج المفيدة الجذابة التي تعرض على مدار اليوم فنجذب لها المواطن العربي من كل مكان ، وتزايد البحث عنها بصفة مستمرة لتكون من بين القنوات المفضلة، تابعونا وقناة دبي وان Dubai One.

نبذة عن قناة دبي وان Dubai One 2019

قناة دبي وان هي قناة إماراتية تابعة لمؤسسة دبي للإعلام، وانطلقت عبر الفضائيات عام 2004 ، تحت مسمى ون تي في One TV، والقناة تبث بشكل مباشر من دبي على مدار 24 ساعة، لتقدم أروع منظومة برامجية مختارة ، حيث أن قناة دبي وان تتنوع وتجدد بصفة مستمرة من محتواها بما يرضي جمهورها العربي حول العالم ، فقناة دبي وان تقدم باقة متنوعة من الأفلام والمسلسلات الأجنبية الحصرية التي اشتهرت بها، لكبار نجوم هوليود حيث يتابعها الكثيرون، من عشاق ومحبي الأفلام الأجنبية والدراما العالمية، بالإضافة لتقديمها لباقة متنوعة مجموعة من البرامج الحوارية والفنية المتميزة، لذا يحرص قطاع كبير من الجمهور العربي على متابعة قناة دبي وان، لتميز ها في إشباع كافة احتياجات الأسرة العربية، لتكون من أولى القنوات العربية التي تتابعها الأسر العربية حول العالم.

استقبال تردد قناة دبي وان DUBAI ONE 2019

قناة دبي وان من أولى القنوات الإماراتية التي يتم استقبال ترددها بشكل مباشر بدون تشفير بالمجان، عبر تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات والقمر الصناعي العرب سات.

جدول برامج قناة دبي وان مايو 2019

نقدم لكم متابعينا الكرام جدول أفلام وبرامج قناة دبي وان لمسلسلات وافلام خلال شهر مايو

GMT 22:30 UAE 02:30

Apocalypto

GMT 00:30 UAE 04:30

Fashion Star S4

GMT 02:00 UAE 06:00

(Rich In Love ( Silvana Sin Lana

GMT 03:00 UAE 07:00

Emirates News

GMT 05:30 UAE 09:30

Beintehaa

GMT 07:30 UAE 11:30

Erin Brockovich

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GMT 09:30 UAE 13:30

Doctor Strange

GMT 13:15 UAE 17:15

Duroob

GMT 13:45 UAE 17:45

Titanic

GMT 18:00 UAE 22:00

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# يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة العديد من الأفلام والبرامج على شاشة قناة دبي وان ، جدول برامج اليوم:

تردد قناة دبي وان الجديد على النايل سات

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 12418 27500 3/4 أفقي “H”

تردد قناة دبى وان على العرب سات

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب العرب سات 12130 27500 3/4 عمودي ” V”

تردد قنوات دبي وان بالكامل

تنوت باقى قنوات دبي وان مابين الباقة الترفيهية و الباقة الرياضية والباقة المتخصصة وهي كما يلي:-

تردد قناة Dubai one دبي ون اتش دي

القمر عرب سات نايل سات التردد 12130 12418 الاستقطاب رأسي أفقي معدل الترميز 27500 27500 F.E.C 3/4 3/4

ترددات قنوات دبي الرياضية Dubai Sports HD 1 & 2

2/3 27,500 V 12322 Nilesat

تردد قناة Dubai Sports1

3/4 27,500 V 4 11,785 7W Nilesat 101 3/4 27,500 V 22 12,130 26E Arabsat BADR-4 3/4 27,500 H 6 11823 52.5E Yahsat(HD)

تردد قناة Dubai Sports 2

3/4 27,500 H 27 12226 7W Nilesat 3/4 27,500 V 22 12130 7W Badr4

تردد قناة دبي الاولي

3/4 27,500 H 51 11,747 13E Hotbird 3/4 27,500 V 4 11,785 7W Nilesat 101 5/6 27,500 V 4 11,430 Nilesat HD 3/4 27,500 V 22 12,130 26E Arabsat BADR-4 3/4 27,500 V c1v 3,660 100E Asiasat5 3/4 27500 H 6 11823 52.5E Yahsat (HD)

تردد Dubai one movies

وهى قنا متخصصة لعرض احدث ألأفلام الأجنبية والمتنوعة ولعل اهم الافلام التى تعرض عليها خلال الفترة الحالية :

فيلم Mother!.- فيلمKidnap. – فيلم The Whitman – فيلم Step Brothers.- فيلم White Chicks.- فيلمFandango Unchained

مستمرين ومعكم عبر التحديثات لتقديم أحدث ترددات قناة دبي وان Dubai One 2019 على مدار الساعة، وفي حال حدوث تعديل أو تغير على تردد قناة دبي وان سوف نكون أول من نخبركم به، فتابعونا.